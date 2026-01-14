Salud

Afiliados de Nueva EPS deben hacer trámite obligatorio para medicamentos en 2026: esto es lo que deben saber

Tenga en cuenta el paso a paso del proceso.

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 2:19 p. m.
Esto es lo que debe saber sobre el nuevo trámite.
Foto: Bernardo Peña / El País

El sistema de salud colombiano ha pasado por un momento crítico durante los últimos años, tras el deterioro progresivo que ha tenido en materia financiera y que ha provocado que varias de las EPS tengan que ser intervenidas o liquidadas. Esto ha causado una serie de problemas para los pacientes, que han visto retrasos en la entrega de medicamentos, la asignación de citas y procedimientos de alta complejidad.

Recientemente se conoció que ahora los afiliados a la Nueva EPS, una de las entidades con el mayor número de usuarios en el sistema, exactamente 11 millones, tendrán que hacer un nuevo trámite. Solo serían afectados los pacientes que pertenezcan a ciertas regiones del país.

La Nueva EPS lleva un año intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. Es la EPS con más afiliados del país.
Foto: guillermo torres

Hace poco menos de un año, las droguerías Colsubsidio indicaron que dejarían de ser el dispensador oficial de medicamentos de la Nueva EPS, tras un problema financiero creciente. Ahora, la entidad tuvo que activar un plan de contingencia desde este mes de enero, para que los usuarios sigan un nuevo proceso para reclamar medicamentos.

Ahora deberán seguir estos pasos:

  • Entrar a la plataforma de la Nueva EPS habilitada para los medicamentos.
  • Luego deberá digitar el número de documento y presionar el botón de ‘consultar’.
  • La plataforma le desplegará un botón para que suba la fórmula de medicamentos, luego deberá hacer clic en ‘no soy un robot’.
  • Acepte los términos y condiciones y luego envíe el formulario.
Desde este viernes, 28 de marzo, los usuarios de la Nueva EPS podran reclamar sus medicinas en el nuevo dispensario de Disfarma en el barrio Tequendama. Foto Jorge Orozco.
Foto: Jorge Orozco

Por este medio solo deben ser cargadas las órdenes vigentes, por lo que no se pueden cargar formulas pendientes que hayan sido generadas por Colsubsidio.

Luego del registro, se contactarán vía mensaje de texto con los pacientes, para indicarles en qué farmacia o droguería pueden reclamar el medicamento. Esto será unos 10 a 15 días hábiles luego del registro anteriormente mencionado.

Aún no es claro cuáles son las farmacias con las que operará y que tendrán los medicamentos disponibles.

Desde este viernes, 28 de marzo, los usuarios de la Nueva EPS podran reclamar sus medicinas en el nuevo dispensario de Disfarma en el barrio Tequendama. Foto Jorge Orozco.
Tenga en cuenta el nuevo proceso. Foto: Jorge Orozco

Noticias Destacadas