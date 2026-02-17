Bogotá

La cruzada de Bogotá contra los ‘Satanás’: se han capturado 43 integrantes de esta banda en la ciudad

Según las autoridades, este grupo multicrimen estaba dedicado a la extorsión, homicidios, tráfico de estupefacientes y uso de armas y explosivos, con presencia principalmente en las localidades de Bosa y Kennedy.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 5:49 p. m.
En Bogotá se han capturado 43 miembros de 'Satanás'.
En Bogotá se han capturado 43 miembros de 'Satanás'. Foto: Secretaría de Seguridad

La ofensiva de las autoridades contra el grupo delincuencial ‘Satanás’ deja, hasta ahora, 43 integrantes capturados y enviados a prisión, en una operación sostenida durante la administración del alcalde Carlos Fernando Galán y que empezó a gestarse desde el mandato de Claudia López.

Satanás llegó a Zipaquirá en Cundinamarca. La banda de asesinos tiene un listado de víctimas
Los resultados operativos presentados son, según las autoridades, el producto del trabajo conjunto entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación.

Según las autoridades, este grupo multicrimen estaba dedicado a la extorsión, homicidios, tráfico de estupefacientes y uso de armas y explosivos, con presencia principalmente en las localidades de Bosa y Kennedy. Los operativos han impactado sus diferentes niveles, desde cabecillas hasta estructuras financieras y logísticas.

Alias Marcos Pérez, el cabecilla de la banda Satanás que amenazó con “llover plomo” en Soacha, fue capturado
Entre los golpes más relevantes figura la captura en 2024 de alias ‘Maracucho’ o ‘Pedrito’, identificado como segundo al mando. También fueron detenidos alias ‘Gocho’, señalado jefe de sicarios, y ‘Vitico’ o ‘Moco’, presunto ejecutor de homicidios.

En 2025, la ofensiva continuó con la captura de alias ‘Hendry’, vinculado a extorsiones, junto con su pareja, quien manejaba las finanzas ilegales, y alias ‘La Pure’, señalada de liderar secuestros extorsivos, lo que afectó directamente las fuentes de ingresos del grupo.

Impresionantes imágenes de crímenes de delincuentes venezolanos cerca de Bogotá. Amenazan con homicidios en video
El golpe más reciente se registró en 2026, con la captura de siete integrantes más, entre ellos alias ‘Bill’, acusado de coordinar amenazas, ataques armados y cobros extorsivos contra comerciantes. A esta célula se le atribuyen varios hechos violentos con víctimas fatales y heridos.

Durante los operativos se incautaron armas, granadas, explosivos, droga, motocicletas y material extorsivo. Las autoridades estiman que estas acciones redujeron las rentas criminales de la organización en cerca de 200 millones de pesos mensuales.

Reportan duro golpe en Bogotá a la banda criminal Los Satanás: hay varios capturados
El secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró que la ofensiva continuará. “Bogotá no cederá ante la intimidación criminal”, afirmó, al reiterar el llamado a denunciar estos delitos a través de la línea 165 del Gaula.

