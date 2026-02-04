Alias Marcos Pérez, el cabecilla de la banda Satanás que amenazó con “llover plomo” en Soacha, fue capturado

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirmó que el cabecilla de la banda Satanás, que ordenó asesinatos, extorsiones y secuestros en Soacha, al sur de Bogotá, fue capturado en un operativo de la Policía y la Fiscalía. Se trata de alias Marcos Pérez, el mismo que aparecía en panfletos y audios con las amenazas.

Marcos Pérez estaba en la lista de los más buscados en Cundinamarca. Es el responsable de cobrar las extorsiones que otros cabecillas de la organización criminal ordenan a comerciantes y transportadores del departamento. El criminal se encargaba de enviar los mensajes intimidatorios de las extorsiones.

Los mensajes incluían videos con los asesinatos ocurridos en Soacha y algunas localidades de Bogotá, como Bosa y Kennedy, víctimas de las extorsiones que no se pagaron, comerciantes y transportadores que se negaron a continuar con las amenazas y el pago de las extorsiones.

La importancia de Marcos Pérez en la banda de Satanás la resaltan los mismos cabecillas de la organización: era el responsable de contactar a las víctimas y solo a él le podían responder los mensajes y hacer los pagos de las extorsiones. Los chats conocidos por SEMANA revelaron esa condición del criminal.

“Si me toca cambiar el número, yo le mando un audio para escuchar mi voz, que es inconfundible. Ustedes a los únicos que van a escuchar es a mi persona, que soy Moisés, a Pedrito y Marcos Pérez. Son los que usted va a escuchar (sic)”, señalan los audios en poder de la Fiscalía.

Satanás llegó a Zipaquirá en Cundinamarca. La banda de asesinos tiene un listado de víctimas

El gobernador Rey destacó la contundencia del operativo que permitió la captura de este señalado criminal, cabecilla de las estructuras criminales que operan en Bogotá, Soacha y que querían llegar a otros municipios de la Sabana de Bogotá.

“Cundinamarca no puede convertirse en nido de la delincuencia ni de quienes pretenden sembrar miedo con la extorsión y la violencia. En este departamento el delito no tiene cabida y actuamos con firmeza para proteger a comerciantes, al gremio del transporte y a toda la ciudadanía”, dijo el mandatario.

Alias Marcos Pérez ya está en poder de las autoridades. Foto: Suministrada (API)

Alias Marco Pérez fue capturado y presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó los delitos de extorsión, porte ilegal de armas y receptación. El juez concluyó que efectivamente representa un peligro para la sociedad y ordenó enviarlo a una cárcel.

“Este resultado se suma a siete operaciones adelantadas contra esta organización criminal, que dejan un total de 24 personas capturadas”, dijo el gobernador.