Nación

Alias Marcos Pérez, el cabecilla de la banda Satanás que amenazó con “llover plomo” en Soacha, fue capturado

El delincuente era el responsable del cobro de extorsiones en Soacha y amenazó con llegar a otros municipios de la Sabana de Bogotá.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 7:48 p. m.
Alias Marcos Pérez sería el responsable del cobro de extorsiones en Soacha y amenazó con llegar a otros municipios de la Sabana de Bogotá.
Alias Marcos Pérez sería el responsable del cobro de extorsiones en Soacha y amenazó con llegar a otros municipios de la Sabana de Bogotá. Foto: Suministrada (API)

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirmó que el cabecilla de la banda Satanás, que ordenó asesinatos, extorsiones y secuestros en Soacha, al sur de Bogotá, fue capturado en un operativo de la Policía y la Fiscalía. Se trata de alias Marcos Pérez, el mismo que aparecía en panfletos y audios con las amenazas.

Marcos Pérez estaba en la lista de los más buscados en Cundinamarca. Es el responsable de cobrar las extorsiones que otros cabecillas de la organización criminal ordenan a comerciantes y transportadores del departamento. El criminal se encargaba de enviar los mensajes intimidatorios de las extorsiones.

Los mensajes incluían videos con los asesinatos ocurridos en Soacha y algunas localidades de Bogotá, como Bosa y Kennedy, víctimas de las extorsiones que no se pagaron, comerciantes y transportadores que se negaron a continuar con las amenazas y el pago de las extorsiones.

La importancia de Marcos Pérez en la banda de Satanás la resaltan los mismos cabecillas de la organización: era el responsable de contactar a las víctimas y solo a él le podían responder los mensajes y hacer los pagos de las extorsiones. Los chats conocidos por SEMANA revelaron esa condición del criminal.

Nación

Abren indagación contra Efraín Cepeda por supuestas alianzas con paramilitares. ¿En qué va el caso Benedetti?

Nación

¿Cuándo terminará el frente frío en Colombia?

Nación

Presidencia recusó a todos los magistrados de la Corte por la emergencia económica. ¿Qué tiene que ver Fedepartamentos?

Nación

Pelea entre los ‘influencers’ Andrea Valdiri y Valentino Lázaro pasó de las redes sociales a los tribunales. Fiscalía acusará

Nación

Estos son los cabecillas a los que EE. UU. y Colombia les darán cacería tras la reunión Trump-Petro

Nación

Procuraduría controvierte la metodología de la MOE en informe que revela nuevos riesgos electorales

Nación

Tres muertos, más de 170 familias afectadas y decenas de casas destruidas: Alcaldía de Santa Marta atiende a damnificados

Nación

Primicia: estrepitosa caída en la era Petro de las incautaciones de materias primas para producir cocaína

Finanzas

Oportunidades de empleo vigentes en Soacha: así puede aplicar gratis

Nación

Un padre llevó a sus dos hijos a cobrar, con cuchillos, una deuda a un vecino; el desenlace fue fatal

“Si me toca cambiar el número, yo le mando un audio para escuchar mi voz, que es inconfundible. Ustedes a los únicos que van a escuchar es a mi persona, que soy Moisés, a Pedrito y Marcos Pérez. Son los que usted va a escuchar (sic)”, señalan los audios en poder de la Fiscalía.

Satanás llegó a Zipaquirá en Cundinamarca. La banda de asesinos tiene un listado de víctimas

El gobernador Rey destacó la contundencia del operativo que permitió la captura de este señalado criminal, cabecilla de las estructuras criminales que operan en Bogotá, Soacha y que querían llegar a otros municipios de la Sabana de Bogotá.

“Cundinamarca no puede convertirse en nido de la delincuencia ni de quienes pretenden sembrar miedo con la extorsión y la violencia. En este departamento el delito no tiene cabida y actuamos con firmeza para proteger a comerciantes, al gremio del transporte y a toda la ciudadanía”, dijo el mandatario.

Alias Marcos Pérez sería el responsable del cobro de extorsiones en Soacha y amenazó con llegar a otros municipios de la Sabana de Bogotá.
Alias Marcos Pérez ya está en poder de las autoridades. Foto: Suministrada (API)

Alias Marco Pérez fue capturado y presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó los delitos de extorsión, porte ilegal de armas y receptación. El juez concluyó que efectivamente representa un peligro para la sociedad y ordenó enviarlo a una cárcel.

“Este resultado se suma a siete operaciones adelantadas contra esta organización criminal, que dejan un total de 24 personas capturadas”, dijo el gobernador.

Más de Nación

No

Abren indagación contra Efraín Cepeda por supuestas alianzas con paramilitares. ¿En qué va el caso Benedetti?

Foto de referencia de una mujer bajo la lluvia, en Ankara (Turquía), el 8 de enero de 2026

¿Cuándo terminará el frente frío en Colombia?

El conjuez Pablo Márquez (izq.) y el magistrado Miguel Polo Rosero (cen.). La Corte Constitucional tendrá que dictar la última palabra sobre la reforma pensional, iniciativa bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Presidencia recusó a todos los magistrados de la Corte por la emergencia económica. ¿Qué tiene que ver Fedepartamentos?

Valentino denunció en redes sociales que fue atacado por una mujer que afirma ser parte del grupo de seguidores de La Valdiri.

Pelea entre los ‘influencers’ Andrea Valdiri y Valentino Lázaro pasó de las redes sociales a los tribunales. Fiscalía acusará

Objetivos conjuntos entre EE.UU y Colombia, según el Ministerio de Defensa.

Estos son los cabecillas a los que EE. UU. y Colombia les darán cacería tras la reunión Trump-Petro

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 Colombia decide su futuro: lo que está en juego en 2026 Hernán Penagos Giraldo Registrador nacional del Estado Civil Gregorio Eljach Pacheco Procurador general de Colombia Carlos Hernán Rodríguez Becerra Contralor general de la República Modera: Diego Bonilla Editor de Política de SEMANA

Procuraduría controvierte la metodología de la MOE en informe que revela nuevos riesgos electorales

Emergencia en Santa Marta.

Tres muertos, más de 170 familias afectadas y decenas de casas destruidas: Alcaldía de Santa Marta atiende a damnificados

Las Fuerzas Militares localizaron y destruyeron cuatro laboratorios para el procesamiento de droga en el occidente del Cauca.

Primicia: estrepitosa caída en la era Petro de las incautaciones de materias primas para producir cocaína

Alias Marcos Pérez sería el responsable del cobro de extorsiones en Soacha y amenazó con llegar a otros municipios de la Sabana de Bogotá.

Alias Marcos Pérez, el cabecilla de la banda Satanás que amenazó con “llover plomo” en Soacha, fue capturado

El pico y palca en Medellín tiene nueva rotación desde el 17 de julio de 2023

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este jueves, 5 de febrero; evite multas

Noticias Destacadas