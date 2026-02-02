Nación

Satanás llegó a Zipaquirá en Cundinamarca. La banda de asesinos tiene un listado de víctimas

SEMANA reveló las conversaciones, audios y panfletos que la organización criminal empezó a enviar a comerciantes y transportadores.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 8:48 p. m.
En cada panfleto, audio y amenaza extorsiva aparece el alias de Moisés. La banda de Satanás se encargó de promover una sombra asesina.
En cada panfleto, audio y amenaza extorsiva aparece el alias de Moisés. La banda de Satanás se encargó de promover una sombra asesina. Foto: GETTY IMAGES/SUMINISTRADAS A SEMANA AP

La amenaza y el miedo que desde hace más de un año padecen los comerciantes y transportadores en el municipio de Soacha, tras los homicidios, secuestros y extorsiones a nombre de la banda de delincuentes que se hace llamar Satanás, llegó a otros municipios del departamento de Cundinamarca.

Víctimas en el municipio de Zipaquirá advirtieron que las amenazas y mensajes con crímenes en video, empezaron a llegar como antesala de una serie de extorsiones para garantizar un ‘permiso’ de trabajar. Las primeras víctimas son transportadores, conductores de buses y taxis.

Cayó alias Coki, de la banda Satanás, responsable de lanzar un artefacto explosivo contra un motel en el barrio Venecia, en Bogotá
La banda de alias Satanás amenaza con llegar a municipios de la sábana de Bogotá Foto: Policía Nacional

SEMANA reveló los detalles de una serie de denuncias que en la Fiscalía se quedaron engavetadas en dos despachos que atienden casos relacionados con secuestro y extorsiones. Las víctimas contaron cómo denunciar se convirtió en una pérdida de tiempo gracias a la inactividad del ente acusador.

“Ha pasado más de un año y estamos trabajando con las uñas, porque las ventas están muy malas. Cómo es posible que uno siga pagando 700.000 semanales y cuando no les paga al día lo amenazan. Ya no sabemos qué hacer, si salir o no, la verdad es una situación sumamente fuerte y acá seguimos esperando respuesta de la Fiscalía”, advierten las víctimas de las extorsiones.

Bogotá

Hombre fue sorprendido disparando con una escopeta desde la ventana de su casa en Bogotá

Barranquilla

Lanzan artefacto explosivo contra la cárcel distrital El Bosque en Barranquilla; se habla de varios heridos

Nación

¿Qué es el frente frío que causa lluvias intensas en Colombia y afecta a varias regiones del país?

Medellín

Visitas a su novia en Medellín delatan a capo de la mafia italiana: rastrean sus nexos con narcos en Ecuador

Nación

Creciente súbita en Tuluá dejó tragedia: madre y sus dos hijas murieron arrastradas por una quebrada

Bogotá

Arrancaron las pruebas del TransMiCable de San Cristóbal: entrará en funcionamiento en diciembre de este año

Nación

En menos de 24 horas se daría la extradición de alias Pipe Tuluá, jefe de La Inmaculada

Nación

Cundinamarca, bajo amenaza: alias Moisés, de la banda de Satanás, le declaró la guerra con extorsiones a comerciantes y transportadores

Bogotá

Reportan duro golpe en Bogotá a la banda criminal Los Satanás: hay varios capturados

Nación

“No es cierto”: Fiscalía le responde a la jueza del caso contra alias Satanás, cabecilla del Tren de Aragua

En los expedientes de la Fiscalía, que se quedaron acumulados en los escritorios de fiscales, están las amenazas y las extorsiones. Una descarada negociación en la que afectados buscan descuento en el pago de las extorsiones, ya que las tarifas “establecidas” por la organización criminal son muy altas.

Víctima: Háganos un favor para que nos deje a 10.000 pesos semanales, porque está muy alta la cuota.

Moisés: Lo que pasa es que ya hay personas pagando, serias y leales. Les pedí un precio neto, un tope con todos. Usted me dice cuántas chazas son y miramos un precio redondo.

Víctimas: En total somos 84 vendedores. Nosotros le podemos colaborar, no queremos daños. Habemos familias que solo venden tinto y les queda muy duro 30.000 semanales.

Moisés: Vamos a hacer una cuenta global, un solo precio.

Cundinamarca, bajo amenaza: alias Moisés, de la banda de Satanás, le declaró la guerra con extorsiones a comerciantes y transportadores

En el listado de amenazas en contra de las víctimas, los futuros extorsionados, se repite el alias de un criminal que estaría liderando la organización desde la captura del mismo Satanás. Se trata de alias Moisés, los sicarios que cumplen las amenazas, repiten el alias en cada crimen y advierten que es quien manda en la banda de asesinos.

“Le dejamos un panfleto por allá y ustedes no han copiado, necesitamos que se pongan al día con nosotros, con la organización de Moisés, tener claro que nosotros tenemos muertos allá. El que no se ponga al día no lo vamos a dejar trabajar”, son las amenazas para quienes están por convertirse en víctimas.

Al barrio capitalino volvieron los hechos criminales, como extorsiones y atentados, contra quienes no pagan. Las autoridades tratan de establecer quién es Jenny, la presunta autora de esos delitos, pues la pareja de Satanás, alias Leidy, fue condenada a 32 años.
Se trata de alias Moisés, los sicarios que cumplen las amenazas, repiten el alias en cada crimen Foto: Policía Ecuador

El miedo invade a los comerciantes y transportadores de la Sábana de Bogotá y con toda razón; lo que viven en el municipio de Soacha por cuenta de la entrada de esta organización criminal hace más de un año, ha dejado varios muertos y muy pocos resultados en investigaciones. Incluso tienen el mismo número de celular para consignaciones desde hace meses.

Más de Nación

El hombre fue capturado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Hombre fue sorprendido disparando con una escopeta desde la ventana de su casa en Bogotá

Los hechos sucedieron al sur de la ciudad.

Lanzan artefacto explosivo contra la cárcel distrital El Bosque en Barranquilla; se habla de varios heridos

Este frente frio incrementó las precipitaciones en un 64,4 %.

¿Qué es el frente frío que causa lluvias intensas en Colombia y afecta a varias regiones del país?

Roberto Nastasi, italiano capturado en Medellín por nexos con la mafia.

Visitas a su novia en Medellín delatan a capo de la mafia italiana: rastrean sus nexos con narcos en Ecuador

De acuerdo con lo explicado por el funcionario, inicialmente fue hallado el cuerpo de la mujer.

Creciente súbita en Tuluá dejó tragedia: madre y sus dos hijas murieron arrastradas por una quebrada

En cada panfleto, audio y amenaza extorsiva aparece el alias de Moisés. La banda de Satanás se encargó de promover una sombra asesina.

Satanás llegó a Zipaquirá en Cundinamarca. La banda de asesinos tiene un listado de víctimas

Pruebas de TransMiCable en San Cristóbal

Arrancaron las pruebas del TransMiCable de San Cristóbal: entrará en funcionamiento en diciembre de este año

La tutela que ordenó el traslado de alias Pipe Tuluá se radicó en La Guajira y por un funcionario público en el Valle del Cauca. El juez abrió un incidente de desacato en contra del Inpec.

En menos de 24 horas se daría la extradición de alias Pipe Tuluá, jefe de La Inmaculada

.

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿cambia la rotación para este martes 3 de febrero?

No

Vendettas criminales, el impacto en el Clan del Golfo tras la muerte de alias Gonzalito

Noticias Destacadas