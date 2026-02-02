Nación

Impresionantes imágenes de crímenes de delincuentes venezolanos cerca de Bogotá. Amenazan con homicidios en video

SEMANA reveló las impresionantes imágenes de los crímenes cometidos por la banda de sicarios de alias Satanás. En la Fiscalía hay conversaciones, audios y panfletos de la organización a comerciantes y transportadores del departamento de Cundinamarca. Los mensajes están acompañados de videos con los homicidios a quienes se niegan a pagar las extorsiones.