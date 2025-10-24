Suscribirse

Barranquilla

La peligrosa extorsionista de Los Costeños capturada en un operativo de la Policía de Barranquilla

El Gaula realizó este operativo. La acusan de recibir dinero producto de las amenazas.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

24 de octubre de 2025, 6:23 p. m.
Alias Karina, presunta extorsionista en Barranquilla.
Alias Karina, presunta extorsionista en Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Los operativos del Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla no han cesado en contra de las organizaciones ilegales dedicadas a la extorsión. Este viernes, 24 de octubre, se conoció que un juez con funciones de control de garantías legalizó la captura de una captura identificada como Karina Andrea Martínez Rubio.

De acuerdo con las autoridades judiciales, la mujer era requerida por el Juzgado Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

Contexto: El conductor de una ambulancia fue capturado por extorsión en Barranquilla: esta es la historia

Asimismo, las autoridades judiciales precisaron que la mujer sería la responsable de cobrar dinero producto de las extorsiones realizadas por integrante de la banda de Los Costeños.

Los investigadores judiciales del Gaula indicaron que esta mujer delinque, presuntamente, en el suroriente de la capital, donde fue capturada en 2022 por cobrar extorsiones a los comerciantes de la zona.

En el año 2021, también cayó en una redada contra la banda de Los Costeños, donde fueron capturadas 14 personas más por este mismo delito.

La captura de esta mujer se dio en pleno Centro de Barranquilla, cuando la mujer se encontraba sobre la calle 36 con carrera 41, esperando, al parecer, la entrega de un dinero producto de la extorsión.

Gaula Élite de la Policía de Barranquilla.
Gaula Élite de la Policía de Barranquilla. | Foto: Cortesía.

Tras la captura de la mujer conocida como Karina, la trasladaron hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación, donde la judicializaron por los cargos antes mencionados.

Contexto: Disparaban contra negocios para obligar a pagar extorsiones: así operaban 10 de Los Costeños capturados
URI de la Fiscalía en Barranquilla.
URI de la Fiscalía en Barranquilla. | Foto: Cortesía - EL HERALDO.

Por su parte, el brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, sostuvo que no cesan con las investigaciones en contra de estas estructuras criminales.

“Estamos comprometidos con la protección de cada ciudadano. La denuncia oportuna es fundamental para desarticular las redes criminales dedicadas a la extorsión. Invitamos a todos a confiar en la institución y a comunicarse con nuestras líneas de atención ante cualquier situación sospechosa”, dijo el oficial.

