España detecta un posible caso de hantavirus fuera del crucero MV Hondius

El país europeo investiga un posible caso de contagio de hantavirus relacionado con el brote detectado en el crucero MV Hondius, después de que una mujer presentara síntomas compatibles con el virus tras haber compartido vuelo con una de las víctimas mortales del brote.

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La paciente sospechosa viajaba en el avión que cubría la ruta entre Johannesburgo y Ámsterdam, el mismo en el que también estaba previsto que viajara una ciudadana neerlandesa confirmada como caso positivo y que posteriormente falleció.

Sin embargo, antes del despegue, el estado de salud de la neerlandesa se deterioró, por lo que fue retirada del vuelo y trasladada a un hospital de Johannesburgo, donde murió.

De acuerdo con lo explicado por el secretario de Estado de Sanidad de España, Javier Padilla, la mujer hospitalizada en Alicante presenta síntomas compatibles con el hantavirus, principalmente tos y malestar general. Como medida de precaución, fue trasladada a un centro médico y permanece aislada mientras se le realizan las pruebas diagnósticas correspondientes.

Las muestras fueron enviadas al Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda, y se espera que los resultados estén disponibles en las próximas 24 horas.

El virus se transmite a través del contacto con fluidos de roedores infectados. Foto: AFP

Padilla señaló, además, que otra persona que viajó en el mismo vuelo permaneció varios días en Barcelona antes de regresar a Sudáfrica. Hasta el momento, se desconoce si dicha persona presenta síntomas.

Por otro lado, la azafata hospitalizada en Ámsterdam por un posible contagio de hantavirus dio negativo en las pruebas realizadas, según confirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS) a Europa Press. Con ello, el número de contagios asociados al brote del crucero se mantiene en cinco personas y tres fallecidos.

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Sin embargo, las autoridades sanitarias advirtieron que el brote podría extenderse más allá del crucero, tras la identificación en Canadá de tres personas que compartieron espacios con la pareja neerlandesa fallecida a causa del virus.

Pese a ello, la OMS insistió el viernes en que el riesgo para la población general sigue siendo mínimo, mientras varios países avanzan en sus planes para repatriar a los pasajeros y tripulantes del barco.

Hasta el momento, la única cepa del hantavirus que ha demostrado transmitirse entre personas es la variante andes. Foto: AFP

Se prevé que el crucero, que navega bajo bandera neerlandesa y transporta a unas 150 personas, llegue el domingo a Tenerife, en las Islas Canarias, fecha en la que comenzarán las evacuaciones aéreas hacia los países de origen de los pasajeros y miembros de la tripulación.

“Se trata de un virus peligroso, pero únicamente para la persona realmente infectada. En cuanto al riesgo para la población en general, sigue siendo extremadamente bajo”, declaró ante la prensa en Ginebra el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier.

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El portavoz destacó que incluso entre las personas que compartieron camarote con casos confirmados a bordo del MV Hondius “parece que, en algunos casos, ninguno de los dos está contagiado”.

“Eso demuestra una vez más que, afortunadamente, el virus no parece ser tan contagioso como para transmitirse fácilmente de persona a persona”, concluyó.

*Con información de AFP y EuropaPress.