Esto le dijo Trump a Lula sobre invadir Cuba

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reveló este jueves que Donald Trump le aseguró durante su reunión en la Casa Blanca que Estados Unidos no tiene intención de invadir Cuba. “Si la traducción es correcta, me dijo que no piensa invadir Cuba”, afirmó Lula en conferencia de prensa celebrada en la Embajada brasileña en Washington, horas después del encuentro.

La declaración contrasta de forma notable con la retórica que Trump ha mantenido públicamente durante meses sobre la isla, asegurando en ese el lugar será su siguiente intervención militar cuando termine la que adelanta en Irán.

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Lula aprovechó la revelación para abogar por el diálogo con La Habana. “Cuba quiere dialogar y acabar con un bloqueo que nunca debió comenzar, desde que Cuba decidió ser libre, el bloqueo más largo de la historia de la humanidad”, dijo el mandatario brasileño. Lula también señaló que Trump cree que el conflicto con Irán ya terminó, aunque él no comparte esa apreciación. “Eso no es cierto, pero él lo cree así, a diferencia de mí”, afirmó ante los periodistas.

Donald Trump y Lula da Silva

Lo que Trump le dijo en privado a Lula choca con meses de declaraciones públicas en sentido contrario. En enero, Trump advirtió a Cuba que hiciera “un trato antes de que sea demasiado tarde”. A finales de febrero planteó la posibilidad de una “toma de control amistosa” de la isla.

El 1 de mayo, en un acto en West Palm Beach, sugirió que cualquier acción contra Cuba seguiría rápidamente después de que concluyan las operaciones en Oriente Medio. Días antes de la visita de Lula, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel advirtió sobre una inminente agresión militar y declaró que “ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba”.

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La reunión entre Lula y Trump abarcó varios temas regionales y comerciales, y se produjo después de haber sido postergada en marzo por la incursión conjunta de EE. UU. e Israel sobre Irán, la cual Lula ha criticado públicamente.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. Foto: GETTY IMAGES

Cuba fue uno de los puntos de la agenda, en un momento en que Washington mantiene una presión económica creciente sobre la isla. Este jueves se confirmó una nueva ronda de sanciones contra estructuras vinculadas al poder militar cubano, especialmente GAESA y el sector minero asociado a Moa Nickel S.A.

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La declaración de Lula no ha sido confirmada ni desmentida por la Casa Blanca, y Trump no se ha pronunciado públicamente sobre lo que le dijo al mandatario brasileño en su encuentro privado.