Estados Unidos estaría planeando una operación militar en Cuba

De acuerdo con información obtenida por el medio estadounidense USA Today, la estrategia militar relacionada con una eventual operación encabezada por el Pentágono en Cuba se estaría reforzando de manera reservada, ante la posibilidad de que el presidente Donald Trump decida autorizar una intervención.

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Dos personas con conocimiento directo de la instrucción compartieron detalles con USA Today bajo condición de anonimato, dado que no cuentan con permiso para ofrecer declaraciones a la prensa.

Las directivas parecen responder a una escalada de las recientes tensiones entre Estados Unidos y Cuba, que comenzaron en enero, cuando la administración Trump restringió los envíos de petróleo a la isla como parte de una campaña más amplia para forzar cambios políticos radicales en el país.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió ante una posible amenaza del mandatario estadounidense, Donald Trump. Foto: Getty Images/AP

En un comunicado a USA Today, el Pentágono afirmó que tiene previstos diversos escenarios y que se mantiene preparado para ejecutar las órdenes del presidente, según lo indicado.

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos han permanecido especialmente tensas en las últimas semanas.

Las restricciones energéticas impuestas por Washington han generado una notable escasez en la isla, repercutiendo de forma directa en sectores clave como la sanidad, el transporte y la actividad económica.

Actualmente, Cuba solo logra producir alrededor del 40 % del combustible que necesita y, además, dejó de recibir envíos esenciales de crudo procedentes de Venezuela tras la intervención militar estadounidense en ese país sudamericano a comienzos de enero, lo que ha agravado aún más la situación energética.

Varias personas pasan en vehículos eléctricos frente a la embajada de Estados Unidos durante una marcha juvenil antiimperialista organizada por el gobierno en La Habana, Cuba. Foto: AP

Por su parte, Miguel Díaz-Canel advirtió a Estados Unidos del peligro de atacar Cuba o “intentar acabar con sus líderes”, como también hizo énfasis en que Washington carece realmente de “razones válidas” para una posible ofensiva contra la isla.

En una entrevista con la cadena de televisión NBC, Díaz-Canel dijo que una invasión de este tipo “tendría un alto coste” para Estados Unidos y “repercutiría en la seguridad regional”. Además, dijo que, en caso de tener lugar, “los cubanos se defenderán”.

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“Si llega el momento, no creo que haya justificación alguna para Estados Unidos, ni para una agresión militar ni para una operación limitada. Tampoco para secuestrar al presidente”, dijo en relación con Nicolás Maduro, cuando fue capturado durante una operación militar de Estados Unidos hace tres meses.

En ese sentido, aseguró que “si esto sucede, habrá lucha, habrá dificultades y el pueblo cubano se defenderá”.

Soldados en ejercicios militares en el Caribe Foto: X/@22nd_MEU

“Si tenemos que morir, moriremos, porque, como dice nuestro propio himno nacional: Morir por la patria es vivir”, aseveró Díaz-Canel, en unos comentarios que se producen a medida que crece la tensión en la región.

El presidente cubano ha acusado a la administración del presidente Donald Trump de “poner en marcha políticas hostiles contra Cuba”, las cuales “carecen de moral alguna”. Así, ha defendido la importancia del diálogo y de abrir conversaciones sin establecer condiciones previas.

*Con información de Europa Press.