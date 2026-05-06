Miguel Díaz-Canel le responde a Marco Rubio tras asegurar que “un comunista incompetente” dirige el país

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó este miércoles, 6 de mayo, que el Gobierno de Estados Unidos haya defendido que “no aplica un bloqueo energético” contra la isla caribeña.

“Comunista incompetente”: Marco Rubio escaló la tensión entre EE. UU. y Cuba en medio de fuertes rumores de invasión

El anuncio lo hizo poco después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, asegurara en rueda de prensa que “no hay un bloqueo petrolero a Cuba per se”.

“Sorprende que un alto funcionario del Gobierno de Estados Unidos declare públicamente que su Gobierno no aplica un bloqueo energético contra Cuba, que no conozca lo estipulado en la Orden Ejecutiva de su propio presidente, el pasado 29 de enero”, dijo Díaz-Canel en un mensaje en redes sociales en el cual ha hecho una alusión a las declaraciones del funcionario estadounidense.

Sorprende que un alto funcionario del gobierno de EE.UU declare públicamente que su gobierno no aplica un bloqueo energético contra #Cuba, que no conozca lo estipulado en la Orden Ejecutiva de su propio presidente, el pasado 29 de enero.



Sorprende que no haya escuchado a su… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 7, 2026

En ese contexto, tras mostrar irónicamente su asombro por el hecho de que dicho funcionario “no haya escuchado a su presidente y a la portavoz de la Casa Blanca referirse al (referido) tema”, Díaz-Canel criticó las palabras del secretario de Estado norteamericano en las cuales defendía que el “problema” de Cuba es que “su modelo económico no funciona” y que “un comunista incompetente dirige el país”.

A tales declaraciones, el líder cubano ha respondido manifestando sentir “sorpresa” ante el hecho de que Rubio “culpe a la supuesta incompetencia de los cubanos por las dificultades que enfrenta la economía, que el propio Gobierno estadounidense se ha propuesto y se propone hoy destruir, invirtiendo cuantiosos recursos y capital político para lograrlo”.

Fue a principios de este año cuando Washington impuso nuevas sanciones a La Habana, amenazando con aranceles a los países que enviaran combustible a la isla, lo que provocó que México, por ejemplo, cortara el suministro, tras el desabastecimiento derivado del bloqueo del petróleo venezolano, hoy gestionado por Estados Unidos.

SECRETARY RUBIO: The only thing worse than a communist is an incompetent one. And those are the people who run Cuba. pic.twitter.com/bBRjSx271W — Department of State (@StateDept) May 5, 2026

A ese respecto se refirió en la víspera el propio jefe de la diplomacia estadounidense, señalando entonces que “Cuba solía recibir petróleo gratis de Venezuela”, del cual “el 60%” era “revendido para sacar dinero” y “ni siquiera beneficiar al pueblo”.

“Los venezolanos han decidido que ya no les vamos a dar petróleo gratis. Se pueden imaginar cómo están hoy en día los precios del petróleo, nadie regala petróleo, y mucho menos a un régimen fallido”, dijo Rubio.

El líder cubano, previamente hizo un llamado a la comunidad internacional para que reaccione ante “las amenazas de agresión militar de Donald Trump contra Cuba” que según él, han alcanzado un nivel peligroso y sin precedentes.

Miguel Diaz-Canel y Donald Trump Foto: Getty Images

“La comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de Estados Unidos, determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico para satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación”, agregó.

Con información de AFP y Europa Press*