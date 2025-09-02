Guía práctica para visitar y conocer el Palacio de Versalles en un día

Visitar el Palacio de Versalles es adentrarse en uno de los lugares más importantes e imponentes en el mundo entero. Este icónico edificio, declarado como Patrimonio de la Humanidad, fue la residencia del rey Luis XIV y un símbolo de la monarquía. Además, refleja el lujo y la opulencia.

Este palacio está a solo 25 km de París y es una excursión imprescindible si se encuentra en Francia. Lo mejor de todo es que su visita se puede realizar en medio día. Es por eso que el portal Travelgrafía, expertos en viajes y turismo, realizaron una guía práctica para visitar el palacio.

Miles de turistas visitan el Palacio de Versalles. | Foto: AP Photo/Christophe Ena, File

“Aunque el Palacio de Versalles está repleto de salones que merecen ser explorados por horas, hay ciertos espacios que resultan imprescindibles para comprender la vida del rey Luis XIV, conocido como el Rey Sol. Entre ellos destacan la Sala de los Espejos, los Aposentos del Rey y la Reina y, por supuesto, los Jardines", señaló el portal.

Según Travelgrafía, la Sala de los Espejos es uno de los lugares más famosos del Palacio de Versalles. Este es un salón adornado con más de 300 espejos, mármoles y frescos en el techo. Lo más destacado de este espacio es que fue escenario de la firma del Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial.

“Muy cerca encontrarás la Capilla Real, otro de los espacios más interesantes del palacio. Pero, la siguiente parada imperdible son los Aposentos del Rey y la Reina, que te transportarán a la vida íntima, aunque cuidadosamente coreografiada, de la familia real. En ellos destaca la habitación de María Antonieta", agregó.

Consejos prácticos

Este portal informó que el Palacio de Versalles normalmente permanece cerrado los lunes y abre de martes a domingo, a partir de las 9 de la mañana. Para visitar con tranquilidad este edificio lo ideal es comprar las entradas con anticipación.

El Palacio de Versalles es uno de los lugares míticos por conocer en París Francia | Foto: Getty Images / Christian Liewig - Corbis

“Consideramos que medio día es suficiente para recorrer los lugares imprescindibles del palacio, aunque dedicarle un día completo es lo ideal. Lleva calzado cómodo, ya que caminarás bastante", explicaron desde el portal.