Viajes y planes que son tendencia en Estados Unidos durante este 2025; turistas buscan experiencias diferentes

La forma en que las personas están viajando en este 2025 está en constante cambio y evolución. Ante estos notorios cambios, el canal de televisión CNBC News explicó las 10 formas que están marcando la forma de viajar en Estados Unidos durante este año.

Las tendencias compartidas por el medio citado anteriormente buscan ofrecer experiencias únicas, íntimas y transformadoras para los turistas.

Guía básica para aprender a viajar solo | Foto: Getty Images

Turismo nocturno: La primera tendencia mencionada por CNBC News es este tipo de turismo, el cual consiste en mirar el cielo estrellado y diferentes fenómenos, como lluvia de estrellas. También está recorrer ciudades iluminadas o safaris nocturnos.

Escapadas a pueblos pequeños: Un plan que ha ganado bastante popularidad es visitar pueblos con el objetivo de alejarse del bullicio de las grandes ciudades y disfrutar de experiencias rurales.

Viajes JOMO: Este tipo de experiencias están basados en la "alegría de perderse algo", estos viajes buscan una desconexión total para encontrar un bienestar personal.

Turismo del sueño: Otra aventura en tendencia es hospedarse en hoteles que diseñan experiencias centradas en garantizar un descanso óptimo. Esto incluye colchones, menús circadianos y hasta rituales de relajación.

Persecución de fenómenos: La finalidad de esta tendencia es recorrer grandes distancias para observar auroras boreales, volcanes activos o eventos naturales, todo esto con el objetivo de tener una conexión con la naturaleza.

Snorkel en tierra: Esta curiosa práctica consiste en caminar y observar los detalles del paisaje terrestre, como si se tratara de corales o peces escondidos en el bosque.

Destinos de desvío: En esta forma de viajar, los turistas complementan sus visitas a grandes ciudades con paradas en lugares cercano no tan conocidos.

Baño de bosque: Esta tendencia está inspirada en la práctica japonesa shinrin-yoku y consiste en caminar en silencio entre árboles, respirando con calma para disfrutar de una conexión profunda con la naturaleza.

Turismo en vivo: Esta curiosa tendencia trata de que los viajeros planifican sus destinos en torno a eventos en directo, como conciertos o eventos deportivos.

Vacaciones misteriosas: Una tendencia en crecimiento son los viajes secretos, agencias de viaje planifican todo el itinerario y lo mantienen secreto hasta la llegada al destino.

La TSA alerta a los viajeros para que se preparen para viajar el 4 de julio | Foto: Getty Images