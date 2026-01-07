Estados Unidos

EE. UU. da un giro radical a su guía alimentaria: más proteínas y menos azúcar

La administración de Trump anuncia cambios históricos que priorizan alimentos naturales y reducen ultraprocesados en la dieta estadounidense.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

7 de enero de 2026, 8:57 p. m.
Robert F. Kennedy Jr. presentó las nuevas guías dietéticas de EE. UU., priorizando proteínas, grasas saludables y declarando la “guerra al azúcar añadido”.
Las nuevas pautas dietéticas federales de Estados Unidos redefinen la alimentación nacional, promoviendo proteínas, lácteos enteros y grasas saludables, mientras alertan sobre los peligros del azúcar añadido y los alimentos ultraprocesados.

Un cambio histórico en la alimentación estadounidense

Durante una conferencia en la Casa Blanca, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., presentó las nuevas directrices nutricionales, calificando la medida como un paso decisivo contra la epidemia de enfermedades crónicas vinculadas a la dieta y el alto consumo de alimentos procesados.

El enfoque se centra en “comida real”, con prioridad a proteínas, lácteos enteros y grasas saludables, mientras se limita el azúcar añadido y los productos ultraprocesados.

La modificación busca revertir décadas de políticas que, según la administración, promovieron alimentos refinados y procesados, contribuyendo a la obesidad y al aumento de enfermedades como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

La intención es no solo mejorar la salud de la población, sino también reducir el gasto federal en salud y apoyar a los productores agrícolas locales.

Los huevos.
Robert F. Kennedy Jr. presentó las nuevas guías dietéticas de EE. UU., enfocadas en proteínas, grasas saludables y la reducción del azúcar añadido. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿En qué consisten las nuevas directrices?

Uno de los cambios más significativos de estas pautas es la recomendación de aumentar el consumo de proteínas, estableciendo un rango de aproximadamente 1,2 a 1,6 gramos por kilogramo de peso corporal al día.

El objetivo es mejorar la saciedad, favorecer la función metabólica y reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Además, se enfatiza la importancia de consumir frutas y verduras frescas o mínimamente procesadas, junto con grasas saludables como el aceite de oliva y el aguacate, y productos lácteos enteros sin azúcares añadidos.

La guía también sugiere una variedad de fuentes de proteína, incluyendo carnes, pescado y legumbres, con el fin de equilibrar nutrientes esenciales en la dieta.

En cuanto al azúcar, las nuevas directrices adoptan una postura firme: ningún consumo de azúcar añadido debería considerarse parte de una alimentación saludable, y se recomienda que las comidas no superen los 10 gramos de azúcar añadido.

Los alimentos altamente procesados, como snacks empaquetados, refrescos azucarados y comidas preparadas con aditivos, deben evitarse o limitarse al máximo.

Durante la presentación de las guías, Kennedy Jr. destacó que el gobierno está “declarando la guerra al azúcar añadido”, subrayando la gravedad del problema de salud que representan los ultraprocesados en la dieta estadounidense.

Este enfoque busca simplificar los mensajes y permitir que la población entienda de manera más clara qué alimentos deben priorizar en su alimentación diaria. Además, aunque las guías continúan desaconsejando el consumo excesivo de alcohol, se retiran los límites específicos anteriores y solo se recomienda moderar su ingesta por razones de salud.

DeSantis abre la puerta a cargos estatales contra Nicolás Maduro en Florida

Las nuevas pautas afectarán programas de nutrición federales, incluyendo almuerzos escolares, asistencia alimentaria y recomendaciones médicas, con una implementación gradual durante los próximos dos años.

La pirámide alimentaria se ha invertido y la base ahora incluye frutas y verduras frescas o mínimamente procesadas, seguida de grasas saludables y lácteos enteros, y en la cima proteínas variadas.

Se recomienda moderar el consumo de pan, cereales refinados y azúcar, mientras se mantiene el límite de sodio en 2.300 mg diarios para adultos.

Autoridades de salud destacan que estas medidas podrían transformar los hábitos de millones de estadounidenses, fomentando una dieta más nutritiva y sostenible, mientras se avanza hacia la prevención de enfermedades crónicas a gran escala.

Noticias Destacadas