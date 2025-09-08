Para los amantes de los cuentos de hadas, recorrer estos escenarios es sumergirse en historias de fantasía que, por un momento, cobran vida en parques temáticos infantiles ideales para compartir en familia.

Entre esos sitios de interés que se han convertido en el sueño más anhelado de los apasionados de la lectura y las películas donde la magia y la diversión son las protagonistas, se encuentran:

1. Pinocchio Park – Italia

Ubicado en Collodi, Toscana, este parque está dedicado íntegramente al famoso cuento de Pinocho, ese muñeco de madera empeñado en convertirse en “un niño de verdad”.

De acuerdo con la prestigiosa revista de viajes Condé Nast Traveler, el sitio ofrece recorridos artísticos y naturales que recrean los pasajes del libro, esculturas de personajes y talleres para los niños.

Además, indica que desde su inauguración en 1956, el parque se ha convertido en una galería de peculiaridades, donde los niños pueden subirse al interior del Terrible Tiburón o probar suerte en el juego de la oca de Pinocho en un tablero gigante de cerámica pintado a mano por Eugenio Taccini.

Pinocchio Park – Italia | Foto: Cortesía - Facebook: PARCO DI PINOCCHIO - COLLODI

Durante su recorrido se encuentra un teatro de marionetas que representa diferentes versiones del cuento con títeres. También hay un espacio denominado los Juegos de Geppetto, donde se invita a los niños a restaurar las atracciones de madera, un nostálgico homenaje a los parques de atracciones de mediados del siglo XX.

2. Pooh Corner - Reino Unido

También conocido como el auténtico Bosque de los Cien Acres o el Boque de Ashdown, en East Sussex, este parque está inspirado en las historias de Winnie the Pooh de A. A. Milne, quien vivió en la zona y basó los lugares de los libros en sitios reales cercanos.

La misma revista lo describe como un café-museo con fachada de ladrillo, donde jugaba Christopher, el hijo de A. A. Milne, y donde el caricaturista británico Ernest Howard Shepard dibujó a Piglet sobre unos escalones, planeando así la geografía ficticia de los libros infantiles que narran la historia de este tierno oso amante a la miel.

Allí predominan los colores pastel y el mobiliario está completamente adaptado a los niños, con un ambiente tranquilo y decorado con ilustraciones vintage, bocetos a lápiz y toda una cronología que une a las personas reales con sus dobles de ficción.

3. Children’s Fairyland – Estados Unidos

Situado en Oakland, California, este parque de cuatro hectáreas está diseñado para familias con pequeños (de 0 a 8 años), e incluye zonas inspiradas en cuentos como Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan.

El lugar cuenta con espacios de juegos, zona de animales, jardines y otros escenarios en los que es posible ver espectáculos de marionetas y disfrutar de otras atracciones, presentaciones en vivo y diversión interactiva en un paraíso al aire libre y seguro, destacan en la página web del parque.