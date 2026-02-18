Estados Unidos

Universal Orlando planea túneles subterráneos que revolucionarían el viaje entre parques

El resort inicia negociaciones para explorar un sistema de transporte bajo tierra que conectaría sus parques, incluido Epic Universe, aún sin fechas ni contrato definitivo.

Margarita Briceño Delgado

18 de febrero de 2026, 3:12 p. m.
Universal Orlando estudia la construcción de túneles subterráneos que conectarían Epic Universe con el complejo principal, buscando agilizar el traslado de millones de visitantes.
Universal Orlando estudia la construcción de túneles subterráneos que conectarían Epic Universe con el complejo principal, buscando agilizar el traslado de millones de visitantes.

Universal Orlando Resort comenzó a explorar la construcción de un sistema de túneles subterráneos que permitiría conectar sus parques temáticos, incluido Epic Universe, con el campus principal.

Por ahora, el proyecto está en etapa de negociación y no hay fechas de inicio ni contrato final aprobado.

¿Por qué surge la idea de túneles en Universal Orlando?

La apertura de Epic Universe a varios kilómetros del complejo principal ha planteado retos logísticos para el traslado de visitantes.

El plan de túneles subterráneos busca ofrecer un transporte rápido y directo entre los parques, reduciendo la dependencia de autobuses y vehículos en superficie.

