Universal Orlando Resort comenzó a explorar la construcción de un sistema de túneles subterráneos que permitiría conectar sus parques temáticos, incluido Epic Universe, con el campus principal.

Por ahora, el proyecto está en etapa de negociación y no hay fechas de inicio ni contrato final aprobado.

¿Por qué surge la idea de túneles en Universal Orlando?

La apertura de Epic Universe a varios kilómetros del complejo principal ha planteado retos logísticos para el traslado de visitantes.

El plan de túneles subterráneos busca ofrecer un transporte rápido y directo entre los parques, reduciendo la dependencia de autobuses y vehículos en superficie.

Esta propuesta, inspirada en modelos de transporte subterráneo de otros complejos turísticos, pretende mejorar la experiencia de los millones de visitantes, como lo registra Univisión.

La propuesta describe un potencial sistema que conectaría directamente zonas clave del resort, desde Epic Universe hasta áreas con alta afluencia diaria, lo que podría transformar el flujo de visitantes.

Una infraestructura así no solo reduciría los tiempos de traslado entre parques y hoteles, sino que también podría mejorar la percepción de la marca como un destino integral de entretenimiento, al mismo tiempo que reduciría la presión sobre carreteras congestionadas.

Técnicamente, el diseño es complejo. La región de Orlando Central tiene un nivel freático elevado y suelos de piedra caliza.

Esto demanda soluciones geotécnicas avanzadas para manejar agua subterránea y evitar riesgos como sumideros.

Por eso, los documentos iniciales prevén estudios especializados antes de cualquier perforación real.

Además, aunque sistemas similares como el denominado Vegas Loop han demostrado que los túneles pueden transportar pasajeros de forma eficiente en contextos turísticos, cada región presenta desafíos particulares.

La adaptación a condiciones ambientales y regulatorias locales será una parte crítica de cualquier posible ejecución.

Un proyecto que enfrentará fuertes desafíos

Aunque la idea promete revolucionar la movilidad interna del resort, expertos advierten sobre desafíos importantes.

El terreno de Florida, con niveles freáticos altos y formaciones de roca caliza, requiere ingeniería especializada para la construcción de túneles.

Además, cualquier proyecto de esta magnitud necesita permisos locales, estatales y evaluaciones ambientales antes de avanzar hacia la construcción efectiva, como se explica en Wexh.

Este concepto aún está lejos de ser una obra concreta, pero la iniciativa refleja una tendencia creciente en destinos turísticos globales por innovar en movilidad sin depender exclusivamente de rutas sobre la superficie.

De esta forma, el crecimiento en visitas expone límites de infraestructura tradicional.