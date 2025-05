Universal Epic Universe: el parque de atracciones que aspira convertirse en el más popular de Estados Unidos, abrirá pronto sus puertas

Un reto para convertirse en el parque más popular de Estados Unidos

Por otra parte, Ministry of Magic traerá un escenario icónico del mundo de Harry Potter, e Isle of Berk dará vida a las icónicas criaturas de ‘Cómo entrenar a tu dragón’.

Otra atracción más inmersiva es la de IHarry Potter and the Battle at the Ministry, una innovadora dark ride que monta a los visitantes en un “ascensor” que se mueve en todas las direcciones por el ministerio de magia, mientras huyen de un ataque de los mortífagos.