Verónica Alcocer agredía físicamente a Gustavo Petro, según Angie Rodríguez: “Le estaba pegando, lo insultaba”

Angie Rodríguez, en entrevista con SEMANA, respaldó varias de las revelaciones de Eva Ferrer, examiga de Verónica Alcocer, y confirmó que fue víctima de agresión física y verbal por parte de la ex primera dama. Igualmente, contó que el expresidente Gustavo Petro también habría sido violentado por su exesposa.

La exdirectora del Dapre contó sobre un episodio que ocurrió en febrero de 2025, cuando recién llegaba al cargo, en el que Alcocer entró a la oficina de Petro.

“Se empezó a escuchar gritos, insultos. O sea, ella le estaba pegando al presidente”, manifestó Rodríguez para este medio.

La exfuncionaria y ex mano derecha de Petro aseguró que podía escuchar lo que pasaba en la oficina del exmandatario, dada la cercanía a su puesto de trabajo como directora del Dapre.

“Le estaba pegando, lo insultaba y le decía groserías. ‘Hijueputa, hijueputa, vale mierda’. Esa jerga costeña, dice muchas palabras costeñas. Lo insultaba con groserías. Se escuchaban los golpes, ‘pum, pum, pum’”, narró Rodríguez.

En ese momento, la exdirectora del Dapre llamó a seguridad, pidiéndoles entrar a la oficina: “Claro, recién llegada yo, además que nunca tuve empalme. Estaba actuando por instinto”.

“Yo les decía, ‘entremos’. Y me dicen, ‘no, doctora Angie, es que nosotros no podemos entrar a eso’. Y yo les dije, ‘pero están golpeando al presidente y está la primera dama golpeándole’. Entonces me dicen, ‘no podemos entrar’”, contó.

Y agregó: “Les digo a ellos, un poco exagerada, ‘si lo llegan a matar acá en nuestra cara, nadie hace nada’”.

Seguridad le reiteró a Rodríguez, según contó, que tenían prohibido entrar a esas discusiones: “Me dieron como un parte de tranquilidad, como si eso también era normal”.

Rodríguez aseguró que Gloria Inés Ramírez, exministra de Trabajo, estaba esperando una cita con el entonces presidente.

“Ella se puso a llorar y dijo, ‘ay, mi presidente no se merece eso’. Y llore, y llore, y llore”, manifestó.

Rodríguez, además, cuenta que, pese a las agresiones, existía un “pacto criminal” entre Alcocer y Petro, en el que ambos se beneficiaban de las gestiones de la ex primera dama.