“Nos tienen interceptados”: un agente del CTI terminó vinculado al hacker de la DNI en el gobierno Petro

Fueron siete las personas capturadas por las presuntas irregularidades en la manipulación de los sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y en el que ofrecían cambiar datos, cifras y puntajes a estudiantes que requerían, ilegalmente, aumentar sus calificaciones.

El historial de Carlos Oyola, el ‘hacker’ del gobierno Petro que habría intentado cambiar resultados de la segunda vuelta

En este caso resultó comprometido Carlos Oyola, el llamado hacker de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en el gobierno de Gustavo Petro y señalado de infiltrar los sistemas de la Registraduría Nacional en el propósito de afectar las pasadas elecciones presidenciales.

La Fiscalía adelantó una investigación que permitió establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que ocurrieron estos hechos, además determinar cómo, quienes terminaron enredados en este entramado criminal, se habrían enterado de las investigaciones que se adelantaron en el ente acusador.

Durante la audiencia de imputación de cargos en contra de quienes aparecieron vinculados en esa investigación, la Fiscalía advirtió que un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) estaría comprometido en la filtración de información sometida a reserva y puesta en conocimiento de los involucrados.

“Descarga algo de lo que no tenía orden y fue para la fecha de los hechos. Se cuenta con una interceptación de comunicaciones donde dos de los presentes, informan que van a llamar al amigo que tienen en el CTI para que les cuente cómo está el proceso, para que les digan cómo está el proceso”, dijo la Fiscalía en la imputación de cargos.

El resultado de la investigación de la Fiscalía permitió develar esta red criminal que funcionó al interior de la Universidad y cómo, aparentemente, se apoyaron con funcionarios del ente acusador para conocer detalles de la investigación. Las interceptaciones de comunicaciones así lo confirmaron.

“También se logra establecer lo que aparece las órdenes de interceptación de comunicaciones, de ahí que ellos comiencen a hablar y dicen que no pueden seguir hablando porque los tienen interceptados, esto así afecta una investigación si bien es cierto todos hablan por WhatsApp la Fiscalía cuenta con esta reserva”, explicó la fiscal en la imputación.

El denominado hacker de la Dirección Nacional de Inteligencia terminó metido en esta investigación luego de advertir que fue beneficiado con la manipulación del sistema de la universidad, hechos que se convirtieron en elementos de prueba que la Fiscalía imputó en su contra y que podrían llevarlo a la cárcel.

Capturan en Neiva a Carlos Andrés Oyola Tovar, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Foto: Gaula Militar

Los ingenieros, el funcionario del CTI y los clientes de esta criminal terminaron capturados y procesados por la Fiscalía; sin embargo, el ente acusador no solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario a pesar de la gravedad de los hechos y el riesgo para la sociedad.