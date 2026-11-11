Colombia pedirá ayuda a EE.UU en el secuestro de la subteniente Camila Pantoja

El ministro de Defensa el general en retiro, Jorge Mora, reveló que desde Colombia se está solicitando apoyo a los Estados Unidos en el caso del secuestro de la Subteniente, Camila Pantoja, ejecutado por la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca.

Tres generales saldrían del Ejército. Estas serían las razones del retiro

“Pidiendo obviamente el apoyo de los Estados Unidos que a través de ellos intercedan en Venezuela para que desde allá también hagan un esfuerzo de contribución dentro del trabajo que estamos esperando que coneja esta transición que está sucediendo en Venezuela”, señaló el ministro de defensa.

El general en retiro Jorge Mora aseguró que es importante la colaboración binacional con Venezuela, aprovechando la coyuntura política que se vive en ese país, de esta forma evitar que los delincuentes usen la frontera como un corredor de escape, no solo en el caso del secuestro de la subteniente, sino en otros hechos criminales que afectan este punto de los dos países.

“Pues que haya una cooperación en materia no solamente de inteligencia, en el caso de la subteniente, sino en todos los aspectos que queremos, para que haya una verdadera contención del otro lado, para que todo este gran esfuerzo que estamos haciendo acá no se vea reflejado en una ocupación del territorio al otro lado”, dijo el general Mora.

Frente a la posible salida de generales que presuntamente tuvieron responsabilidad por acción u omisión en el caso de la subteniente secuestrada por el ELN, en el departamento de Arauca, el ministro de la Defensa, general Jorge Mora, indicó que se está haciendo la revisión de la situación de los oficiales.

“Primero, él no ha salido por eso, ni ha salido; aún estamos en un proceso de revisión y ninguna persona sale por un evento específico, sale por una serie de circunstancias normales que suceden al interior de la fuerza”, agregó el Ministro de Defensa.

Alias Cabra y Cendales serían los responsables de secuestrar a la subteniente María Camila Pantoja. Foto: Suministrado a SEMANA.

Los operativos para lograr el rescate de la subteniente Camila Pantoja se mantienen y se espera que en el curso de las próximas horas se tengan algunos resultados. Sin embargo, son varios los funcionarios que siguen secuestrados por ese grupo criminal, como es el caso de los agentes del CTI que están por completar 10 meses en poder del ELN.