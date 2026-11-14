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Más allá de OFAC: EE. UU. busca bienes ocultos de implicados en escándalos de corrupción

Autoridades colombianas y estadounidenses investigan posibles vínculos entre corrupción, lavado de activos y compra de propiedades en Estados Unidos.

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Redacción Confidenciales
14 de noviembre de 2026 a las 12:02 a. m.
El Departamento del Tesoro busca bienes ocultos de implicados en escándalos de corrupción en el gobierno Petro.
El Departamento del Tesoro busca bienes ocultos de implicados en escándalos de corrupción en el gobierno Petro. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Las autoridades colombianas, en colaboración con sus pares de Estados Unidos, siguen el rastro de millonarias propiedades adquiridas por colombianos en ese país. La investigación está relacionada con escándalos de corrupción y lavado de activos en los que estarían involucrados políticos, funcionarios y exintegrantes del alto Gobierno de Gustavo Petro.

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Los investigadores sospechan que parte de los pagos irregulares se habría utilizado para comprar inmuebles en diferentes estados. Las agencias estadounidenses no solo contemplan incluir a los implicados en la Lista Ofac y revocarles las visas, sino que también rastrean su patrimonio.