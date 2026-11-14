Más allá de OFAC: EE. UU. busca bienes ocultos de implicados en escándalos de corrupción

Las autoridades colombianas, en colaboración con sus pares de Estados Unidos, siguen el rastro de millonarias propiedades adquiridas por colombianos en ese país. La investigación está relacionada con escándalos de corrupción y lavado de activos en los que estarían involucrados políticos, funcionarios y exintegrantes del alto Gobierno de Gustavo Petro.

Estados Unidos sacó de la lista Ofac a Jorge Rodríguez, aliado de Nicolás Maduro y hermano de Delcy Rodríguez

Los investigadores sospechan que parte de los pagos irregulares se habría utilizado para comprar inmuebles en diferentes estados. Las agencias estadounidenses no solo contemplan incluir a los implicados en la Lista Ofac y revocarles las visas, sino que también rastrean su patrimonio.