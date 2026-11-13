El reloj corre para la contrarreforma pensional: las razones que la tienen en riesgo

La contrarreforma pensional, que busca frenar la reforma de Gustavo Petro, está en riesgo en el Congreso por falta de tiempo. SEMANA conoció que el objetivo es lograr su aprobación antes del primero de abril de 2027, cuando comenzará a regir la norma avalada por el Congreso y la Corte Constitucional. Sin embargo, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, está concentrado en sacar adelante la ley de rescate económico, que se espera quede lista entre la segunda y la tercera semana de diciembre.

La reforma tributaria que necesita Colombia: menos gasto y más eficiencia

El problema es que el Congreso saldrá a receso entre el 16 de diciembre y el 16 de febrero, es decir, la iniciativa tendría un mes y un par de días para ser discutida y aprobada en ocho debates. En ese orden de ideas, el proyecto pensional del uribismo podría fracasar.