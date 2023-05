Aproveche: habrá feria de vivienda en Bogotá y entregarán subsidios

El tema de la adquisición de vivienda ha sido fuertemente debatido durante las últimas semanas, generando cada vez más polémica desde el anuncio por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, de finalizar el subsidio ‘Mi Casa Ya’ para convertirlo en ‘Cambia Mi Casa’, los colombianos se han preocupado por este tema.

Especialmente teniendo en cuenta el descenso a la adquisición de vivienda que se ha presentado durante este inicio de año en el país, de hecho, según datos aportados por la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol), hasta abril, el número de viviendas comercializadas en Bogotá y Cundinamarca fue de 14.142 viviendas, mientras que si se compara con el año pasado, la cifra para este mismo periodo de tiempo, ya era de 32.219 viviendas, por lo que la caída ha sido de casi 56 %.

Lo que ha generado grandes preocupaciones en los actores cercanos al sector, como lo explicó Edwin Chiriví, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca:

“La venta de vivienda en la ciudad se está demorando tres veces más. Dicho eso, cuando un constructor ve que su ciclo de venta es mucho más lento, pues no puede cerrar su proyecto para sacar uno nuevo, por lo tanto, la caída de lanzamientos responde a la desaceleración de las ventas y al no tener mucha certidumbre, prefieren retraer su decisión de inversión y esperar que cambien las condiciones para lanzar nuevos proyectos. Eso nos preocupa, pues la oferta se contrae, pero también nos permite que no vayamos a acumular inventario”, aclaró Chiriví.

Edwin Chiriví. Gerente de Camacol Bogotá. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

A partir de esto, algunas acciones podrían dinamizar las actividades de este sector, como lo es la Feria de Vivienda en Bogotá, un programa que separa las mejores unidades de vivienda de interés prioritario (VIP) y de interés social (VIS) disponibles en la capital del país, para quienes estén dispuestos a adquirirlas a través de este evento.

Este evento está teniendo lugar desde el pasado 25 de mayo, hasta el 27 del mismo mes, este certamen, en concreto, está dirigido a los ciudadanos que deseen adquirir vivienda nueva, cumplan los requisitos del programa y se hayan inscrito por medio de la página web de la Secretaría del Hábitat en Bogotá.

La particularidad es que durante este evento se entregarán más de 2.000 subsidios para impactar en las comunidades más vulnerables de la ciudad, entre los que resalta el Subsidio Distrital Oferta Preferente, beneficio que consiste en que las viviendas separadas, son asignadas a las familias que cumplan los requisitos con subsidios que oscilan entre los diez y los 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo de las condiciones de cada familia.

A un vendedor perteneciente a estas empresas le tomaba en promedio 5,3 meses vender una Vivienda de Interés Social, mientras que ahora el tiempo de venta puede estar sobre los 16,8 meses. - Foto: Compensar

De esta manera, no solo se buscará dinamizar la compra y venta de viviendas en la capital, un elemento que presenta dificultades recientemente, sino también para beneficiar a poblaciones que requieran ayuda a la hora de adquirir una vivienda, por lo que la Feria de la Vivienda en Bogotá, puede ser una oportunidad inigualable.

Según datos aportados por la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol), hasta abril, el número de viviendas comercializadas en Bogotá y Cundinamarca fue de 14.142 viviendas. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En cuanto a la situación actual del sector, se espera que esta coyuntura pueda mejorar en el próximo tiempo, sin embargo, según fuentes cercanas de este sector ya aseguran que este año será de números rojos, y que hasta incluso podría marcar un punto de quiebre en el sector, implicando desconfianza y cambios dentro de las constructoras encargadas de vender estas viviendas, lo que tampoco ha ayudado a que esta situación se pueda reimpulsar.