Con esta alianza, invertir en dólares digitales será más fácil y seguro

Recientemente, la fintech que permite invertir en dólares digitales (USDC), Lulo X, anunció una alianza con la Fundación NEAR, una organización sin fines de lucro que apoya el crecimiento y desarrollo del Protocolo NEAR y la adopción global de tecnologías Web3.

Para la implementación de esta solución, Lulo X cuenta con el apoyo de Peersyst Technology, una empresa con amplia experiencia en proyectos de blockchain de alto perfil. La firma aportará su experiencia técnica para asegurar el éxito de la colaboración entre NEAR y Lulo X.

La alianza entre estas tres compañías busca ofrecer una moneda digital segura y estable que amplíe las perspectivas económicas en el ámbito de Web3. De esta manera, los usuarios de Lulo X disfrutarán de una mayor autonomía sobre sus finanzas con la tecnología de blockchain avanzada y escalable de NEAR.

¿Cuáles serán los principales beneficios para los usuarios de Lulo X?

“Esta asociación con Lulo X y Peersyst es un avance hacia el aprovechamiento de las Stablecoins para pagos rápidos y rentables. Refleja nuestro objetivo mutuo de democratizar el acceso financiero y expandir la presencia de NEAR en América Latina. El alto rendimiento y las bajas tarifas del Protocolo NEAR están preparados para ofrecer beneficios sin igual para los usuarios y aplicaciones de Web3, catalizando soluciones de pago basadas en stablecoins en la región”, comenta David Norris, CFO de la Fundación NEAR.