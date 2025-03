Devolución del IVA: cuándo podrían realizar el pago del siguiente ciclo; ojo beneficiarios

¿Cuándo girarían el próximo pago de la Devolución del IVA?

Es importante tener en cuenta que los pagos de devolución del IVA se realizan en distintas épocas a lo largo del año. Sin embargo, desde Prosperidad Social aún no se han confirmado las fechas exactas ni el cronograma para el resto del año. Pese a ello, el próximo ciclo de pagos se esperaría para la primera semana de abril. Es por ello, que se recomienda que los beneficiarios estén atentos a los canales oficiales.