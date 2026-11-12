Finanzas

¿Sueña con tener casa propia? Así puede financiar el 100 % de su vivienda con el FNA

La alternativa está dirigida a quienes buscan comprar vivienda VIS o VIP y no cuentan con recursos para cubrir una cuota inicial.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

12 de noviembre de 2026 a las 7:29 a. m.
El Fondo Nacional del Ahorro es la opción más viable para aquellos que buscan cumplir su anhelo de tener casa propia.
El Fondo Nacional del Ahorro es la opción más viable para aquellos que buscan cumplir su anhelo de tener casa propia. Foto: FNA
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