Finanzas
¿Sueña con tener casa propia? Así puede financiar el 100 % de su vivienda con el FNA
La alternativa está dirigida a quienes buscan comprar vivienda VIS o VIP y no cuentan con recursos para cubrir una cuota inicial.
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12 de noviembre de 2026 a las 7:29 a. m.
El Fondo Nacional del Ahorro es la opción más viable para aquellos que buscan cumplir su anhelo de tener casa propia. Foto: FNA
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