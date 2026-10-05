Precio del dólar en picada: la moneda cerró más barata este lunes 5 de octubre

El dólar estadounidense terminó la jornada del 5 de octubre en Colombia con una cotización de $3.200, después de registrar movimientos importantes a lo largo de las operaciones del día.

El dólar abre a la baja y mantiene la tendencia de la semana anterior. Sigue por debajo de los 3.300 pesos

Las variaciones en el precio de la divisa pueden tener efectos tanto para consumidores como para empresas que realizan compras internacionales, envían o reciben transferencias desde otros países o adquieren productos y servicios cuyos costos están vinculados al comportamiento del dólar.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó una reducción de $73 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para esa jornada, que se estableció en $3.273.

La sesión comenzó con el dólar en $3.250. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $3.250 y posteriormente descendió hasta un mínimo de $3.190. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $3.210.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 1.166 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 873,4 millones de dólares.

Precio del dólar. Foto: Adobe Stock

Economía internacional

Casi una sexta parte de las reservas estratégicas de petróleo de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía se ha agotado desde el mes de marzo, cuando el G7 decidió recurrir a ellas.

El presidente estadounidense Donald Trump llevaba días exigiendo a los Estados europeos que liberaran más gasóleo y amenazaba con prohibir las exportaciones de combustible de su país. El viernes consiguió lo que quería.

El planeta consume cada día unos 100 millones de barriles de petróleo, que se utilizan, por ejemplo, en el transporte y la industria del plástico.

Los países, sobre todo aquellos que no producen petróleo, intentan crear un colchón de seguridad para “mitigar los impactos económicos negativos” de la escasez o las interrupciones en el suministro, explica la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

También pueden recurrir a esas reservas para tranquilizar a los mercados y hacer bajar los precios del crudo.

*Con información de AFP.