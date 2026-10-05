El dólar inicia este lunes a la baja, manteniendo la tendencia con la que cerró la semana anterior. Según el dato de la Bolsa de Valores de Colombia, abrió a 3.250 pesos frente a la tasa representativa del mercado que se ubica para hoy en 3,273.49 pesos.

La divisa se mueve en medio de profundos cambios políticos en el mundo. Por un lado, en Brasil, la derecha sorprendió: Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta con 47% de los votos, mientras que Lula da Silva, hoy presidente de ese país, registró 45%, resultado contrario a las encuestas que le daban cerca cuatro puntos de ventaja al mandatario.

Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro (47,05%) le ganó a Luiz Inácio Lula da Silva (45,14%). Irán a segunda vuelta

Además, la derecha avanzó en el Congreso y las gobernaciones. El partido de Bolsonaro, se convirtió en la mayor fuerza de la Cámara de Diputados, con 121 de los 513 escaños, y obtuvo 19 de los 54 puestos del Senado. Además, el PL y sus aliados lograron elegir a diez gobernadores en primera vuelta, de un total de 27 gobernaciones, con siete regiones aún por definir.

De hecho, la familia Bolsonaro tuvo resultados favorables: la ex primera dama Michelle Bolsonaro fue elegida senadora por el Distrito Federal en la primera candidatura de su carrera política. Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y hermano de Flávio, dio el salto en la política nacional al pasar de concejal en Río de Janeiro, al llegar al Senado en ese estado. Y Jair Renan Bolsonaro fue elegido diputado federal por Santa Catarina, luego de haber ejercido como concejal en Balneário Camboriú.

El candidato presidencial de la oposición, el senador Flavio Bolsonaro, habla después de avanzar a una segunda vuelta electoral. Foto: AP Photo/Eraldo Peres

Por otro lado, España tuvo un remezón: el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, debilitado por la derrota en el Congreso de medidas suyas contra la crisis de la vivienda y por varios escándalos que afectan a su entorno. La decisión del dirigente socialista, en el poder desde 2018, pone fin a una legislatura marcada por la fragilidad parlamentaria de su gobierno de coalición en minoría y por sus crecientes dificultades para sacar adelante iniciativas clave.

De hecho, la situación en España más la creciente crisis fiscal en Francia, empujó al euro a su nivel más bajo desde mayo de 2025: la moneda cayó hasta 0,8%, situándose en 1,1161 dólares, este lunes 5 de octubre.

Además, esta semana hay expectativa por conocer las minutas de la más reciente reunión de la Reserva Federal en la que se redujeron las tasas.

Dólar a la baja; la moneda cierra más barata la jornada del 2 de octubre de 2026

El precio del dólar cerró la jornada del pasado viernes en 3.264,5 pesos, lo que representó una caída de 45,5 pesos frente al cierre previo. Durante la sesión, la tasa de cambio mantuvo una tendencia bajista, alcanzando un mínimo de 3.258 pesos.

“En el frente internacional, las cifras publicadas por el Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos evidenciaron un debilitamiento del mercado laboral. En particular, la creación de nóminas no agrícolas se ubicó en 29.000 puestos de trabajo, muy por debajo de las 89.000 plazas que esperaba el mercado”, señala un informe de Bancolombia. Agregó que la tasa de desempleo aumentó hasta 4,2% en septiembre, tal que superó la previsión de los analistas, quienes anticipaban que se mantuviera estable en 4,1%.

En el frente regional, la mayoría de las monedas latinoamericanas se fortalecieron frente al dólar, al cierre de la semana pasada, explica Bancolombia, favorecidas por los inesperados resultados del mercado laboral estadounidense.

La mayoría de las monedas latinoamericanas se fortalecieron frente al dólar, al cierre de la semana pasada. Foto: Adobe Stock

“La mayor apreciación se registró en el peso colombiano, seguido por el sol peruano. En contraste, el real brasileño fue una de las pocas monedas de la región que se depreció frente al dólar”, advirtió el informe.

Esta entidad financiera estima que la perspectiva para el peso colombiano sigue alineada con una posible corrección y amplia volatilidad, lo que soportaría niveles entre 3.000 y 3.300 pesos en el cuarto trimestre de 2026.