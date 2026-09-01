Senador sentenció en vivo a Iván Mordisco ante ofensiva de Abelardo De La Espriella: “Regalito desde el cielo”

La Fuerza Pública ha adelantado toda una ofensiva contra las disidencias de Iván Mordisco, lo que ha permitido dar de baja a varios delincuentes, capturar a otros, rescatar menores de edad e incautar material de guerra.

El presidente Abelardo De La Espriella ha confirmado estos duros golpes y siempre ha reiterado una cosa: uno de sus objetivos es detener a Mordisco, vivo o muerto.

Germán Rodríguez, senador del partido Salvación Nacional, habló en El Debate de SEMANA acerca de estas operaciones y aprovechó para enviarle un mensaje al cabecilla del grupo armado.

Iván Mordisco, Cabecilla del EMC Foto: AFP

“Gracias a Dios recuperamos la iniciativa. Se prometió en campaña, se está cumpliendo: hoy estamos en función continua de combate y eso que no llevamos ni un mes de gobierno. Y lo que se viene, lo que está listo y lo que está preparado”, dijo.

Abelardo De La Espriella sentenció a muerte a alias Mordisco: “Cuando menos pienses, una bomba va a caer sobre ti”

El congresista aseveró que muchas de estas informaciones de inteligencia se tenían desde hace mucho tiempo, pero las operaciones estuvieron frenadas durante el gobierno de Gustavo Petro.

Incluso, fue más allá y acusó al entonces presidente de mantener con las “manos atadas” a la Fuerza Pública, lo que impidió propinar duros golpes a los grupos armados, pero las cosas cambiaron con el nuevo jefe de Estado.

Rodríguez aprovechó para enviarle un mensaje a alias Iván Mordisco y a alias Calarcá: “Se les están acabando sus días: se entregan y se someten a la justicia o les va a terminar llegando todo el peso de la ley, y tal vez una extradición o un regalito desde el cielo”.

Por su parte, el general (r) Eliecer Camacho afirmó que la actitud y las decisiones que está tomando el máximo mandatario le está dando un nuevo aire a la Fuerza Pública. “Lo más importante es tener motivado al humano que va a realizar las operaciones, que sepa que va a ser respaldado”, manifestó.

Presidente Abelardo De La Espriella Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El excomandante de la Policía de Bogotá apuntó que todo esto siempre ayudará para que se tengan mejores resultados, algo que se está evidenciando en estos primeros días de la nueva administración.

Abelardo De La Espriella anuncia golpe “demoledor” a las disidencias de Iván Mordisco en Guaviare: un cabecilla fue dado de baja

Camacho también cuestionó la política de seguridad que se tuvo en su momento con Petro, ya que le resulta indefendible que los delincuentes se pudieran trasladar sin que los uniformados pudieran hacer algo. “Uno no puede creer que eso hubiera pasado”, señaló.

“Los policías y militares están trabajando para la Constitución y para el país, así lo están demostrando afortunadamente. Yo creo que pronto vamos a tener grandes resultados contra el terrorismo aquí en Colombia”, agregó.

Asimismo, el coronel (r) Carlos Javier Soler indicó que hoy en día hay una gran “moral” dentro de las tropas y esto ayuda en medio de las operaciones. “Cuando usted ve que el Estado desde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial quieren salvar a Colombia, usted se siente respaldado y la inteligencia sale”, expresó.

“Hoy en día hay muchos oficiales pidiendo el reintegro; eso demuestra el poder relativo de combate, que estamos del lado correcto y que hay mucha esperanza de que vamos a recuperar a Colombia”, complementó.