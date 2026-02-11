La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ya comenzó su despliegue en Colombia para las elecciones del próximo 8 de marzo. El acompañamiento internacional no se limitará a las principales ciudades, también llegará a zonas rurales y a regiones golpeadas recientemente por la emergencia invernal, como Córdoba y Sucre.

José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, explicó que los observadores ya se encuentran en desplazamiento hacia estos territorios, con el fin de expresar solidaridad a las comunidades afectadas y verificar que el proceso electoral pueda desarrollarse con normalidad, incluso en contextos adversos.

El jefe adjunto de la misión detalló que la observación se centrará en varios puntos sensibles del proceso: la transparencia electoral, el acceso equitativo de los candidatos, las condiciones de seguridad y la posibilidad de que los ciudadanos puedan votar sin presiones y con libertad de movilidad. Reconoció que existen limitaciones, pero subrayó que las autoridades han adoptado medidas para mitigar los riesgos.

Uno de los temas que más alertas genera es el del preconteo y la transmisión de resultados, luego de las dificultades registradas en las elecciones legislativas del 2022. En ese contexto, De Gabriel destacó como positivo el reciente simulacro nacional de preconteo, en el que la misión pudo participar desde ciudades como Cali y Bogotá. Aseguró que se aplicarán mecanismos diseñados para evitar que se repitan los errores del pasado.

También resaltó que varias de las recomendaciones formuladas por la misión europea tras los comicios del 2022 están siendo incorporadas en el proceso electoral del 2026, lo que, a su juicio, muestra una disposición institucional para fortalecer la confianza en el sistema.

Frente a las preocupaciones por la posible injerencia de grupos armados ilegales en las elecciones, así como por los recientes hechos de violencia contra dirigentes políticos, la misión fue cauta. Aunque reiteró su condena a cualquier forma de violencia, De Gabriel evitó emitir conclusiones anticipadas y señaló que este tipo de situaciones deberán evaluarse a lo largo de todo el proceso electoral.

En cuanto a las críticas del presidente Gustavo Petro sobre la transparencia del sistema electoral y el papel de la Registraduría, el jefe adjunto de la misión insistió en que la labor de la Unión Europea no es interferir en la política interna del país. “Somos observadores, no actores del proceso”, recalcó, y explicó que los pronunciamientos oficiales se harán únicamente después de cada jornada electoral.

Finalmente, recordó que la presencia de la misión responde a una invitación formal de las autoridades electorales colombianas y al reconocimiento de Colombia como una democracia consolidada en la región. Las conclusiones preliminares de la misión serán presentadas dos días después de las elecciones en una declaración oficial y una conferencia de prensa.