Petro le responde al registrador nacional, quien pidió dejar en blanco las casillas de los formularios E-14: “Lleva al fraude electoral”

El presidente pidió que los espacios deben llenarse con una “X” para evitar posibles alteraciones y pidió auditorías al software electoral.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

17 de febrero de 2026, 10:12 p. m.
El presidente Gustavo Petro al registrador nacional, Hernán Penagos.
El presidente Gustavo Petro al registrador nacional, Hernán Penagos. Foto: SEMANA / AFP

El registrador nacional, Hernán Penagos, hizo un llamado a los 860.000 jurados de votación designados para las elecciones del 8 de marzo para que asistan obligatoriamente a las capacitaciones presenciales programadas por la entidad.

Penagos señaló que uno de los momentos más importantes del proceso electoral es el diligenciamiento del formulario E-14 en cada mesa de votación, ya que de su correcta elaboración depende la transmisión de los resultados y el posterior escrutinio.

En ese sentido, indicó que las casillas en blanco no deben marcarse y advirtió que llenarlas con símbolos puede generar dificultades técnicas e inconsistencias en el proceso de consolidación de datos.

Tras estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta personal de la red social de X y expresó una posición contraria frente al manejo de los espacios no utilizados en el formulario.

“Dejar casillas en blanco en los formularios de las mesas firmadas por jurados lleva al fraude electoral. Las casillas deben llenarse con X para que no sean transformadas en números falsos ante mesas que no logran tener testigos electorales. La registraduría debe impedir este tipo de estímulos al fraude”, dijo el mandatario.

Penagos presentó oficialmente su chatbot electoral a través de WhatsApp, una herramienta que hace parte del fortalecimiento del ecosistema digital de la entidad para las elecciones del 2026.

“El software a auditar no es solo el nacional, sino el que computa las mesas en puestos de votación, municipios y departamentales. La auditoría debe hacerse con expertos en códigos fuente de partidos y del CNE”, agregó Petro.

El registrador también se refirió a la organización del proceso en el exterior. Recordó que históricamente ha sido complejo conseguir jurados de votación en los 67 países donde se habilitaron consulados para que los colombianos ejerzan su derecho al voto.

No obstante, aseguró que se están realizando esfuerzos adicionales para garantizar el funcionamiento de las mesas y que en esta ocasión habrá equipos de la Registraduría apoyando a los consulados con mayor afluencia de votantes.

Así mismo, explicó que el conteo en el exterior se realiza diariamente durante el periodo en que están habilitadas las votaciones. Indicó que los resultados se transmiten cada jornada, aunque su publicación oficial solo puede efectuarse el domingo 8 de marzo, conforme al calendario electoral vigente.

