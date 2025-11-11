Suscribirse

Política

Denuncian a Armando Benedetti por declaraciones contra la magistrada Cristina Lombana

Pidieron a la Fiscalía que investiguen a alto funcionario del Gobierno Petro por presunta violencia contra servidor público.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
11 de noviembre de 2025, 9:04 p. m.
Cristina Lombana .Armando Benedetti.
Armando Benedetti y Cristina Lombana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, radicó la primera denuncia contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por las declaraciones que emitió sobre la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, luego de que ella ordenara un allanamiento a su residencia en el Atlántico, en el marco de las investigaciones que adelanta sobre el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

El funcionario del Gobierno Petro tildó a la magistrada de “loca, demente y delincuente” por el operativo que realizó este martes. De igual manera, la acusó de prácticas irregulares y de estar obsesionado con él. Varios sectores políticos salieron en defensa de Lombana e instaron a las autoridades a revisar las eventuales irregularidades que habría cometido al referirse en esos términos a la persona que lo investiga.

Contexto: Armando Benedetti, a indagación disciplinaria tras irse lanza en ristre contra la magistrada Cristina Lombana

En una carta enviada a la fiscal Luz Adriana Camargo, el vocero de la Veeduría le indicó que habría incurrido en el presunto delito de violencia contra servidor público: “Acudo ante su despacho con el propósito de formular la siguiente solicitud de investigación penal, disciplinaria y de responsabilidad fiscal contra el señor Armando Benedetti, para que, en materia penal, se desarrolle plan metodológico de investigación, se recauden elementos materiales probatorios y se surta el respectivo proceso penal”.

Armando Benedetti, ministro del Interior.
Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: JUAN DIEGO CANO

Para Bustos Sánchez, las expresiones de Benedetti constituyen una grave afrenta no solo para la magistrada, sino contra la justicia, la Corte y, en particular, de la Sala de Instrucción Penal, “al prodigar afirmaciones en su contra como ‘delincuente’ sin contar con una sentencia ejecutoriada en firme contra la misma, o de ‘loca o demente’ sin contar con los estudios psiquiátricos o psicológicos que así, clínica o patológicamente, lo soporten”.

Contexto: Armando Benedetti y el FBI: las alertas por supuestos montajes y acusaciones

Además de las críticas, el ministro del Interior responsabilizó a la magistrada de cualquier situación que ponga en riesgo su vida y la de su familia. Así lo afirmó en una publicación en su cuenta de X: “Señora Lombana, temo por mi seguridad, la de mi esposa y mi familia. La responsabilizo de cualquier cosa que le pase a mi esposa, a quien usted amenazó e intimidó. Temo por atentados contra mi vida, explosivos. ¿Será que ahora sí puedo entender el sobrevuelo de los drones en la madrugada del 2 de noviembre? ¿O el de un helicóptero, la noche del viernes, dando vueltas sobre mi casa?”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Inicia cumbre de Cambio Radical con la presencia de Germán Vargas Lleras; definirán hoja de ruta para 2026

2. Nicolás Maduro da la primera orden en caso de ser derrocado por EE. UU.: “No se mueve un alfiler”

3. Murió niña que había quedado gravemente herida tras ser arrollada por taxista borracho en Bogotá

4. Así está la movilidad entre Bogotá y Villavicencio este martes 11 de noviembre: paso tipo semáforo en la Vía al Llano

5. “Estaban llenos de ira”: El testimonio contra los agresores de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Armando Benedetticristina lombana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.