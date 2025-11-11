Denuncian a Armando Benedetti por declaraciones contra la magistrada Cristina Lombana

Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, radicó la primera denuncia contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por las declaraciones que emitió sobre la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, luego de que ella ordenara un allanamiento a su residencia en el Atlántico, en el marco de las investigaciones que adelanta sobre el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

El funcionario del Gobierno Petro tildó a la magistrada de “loca, demente y delincuente” por el operativo que realizó este martes. De igual manera, la acusó de prácticas irregulares y de estar obsesionado con él. Varios sectores políticos salieron en defensa de Lombana e instaron a las autoridades a revisar las eventuales irregularidades que habría cometido al referirse en esos términos a la persona que lo investiga.

En una carta enviada a la fiscal Luz Adriana Camargo, el vocero de la Veeduría le indicó que habría incurrido en el presunto delito de violencia contra servidor público: “Acudo ante su despacho con el propósito de formular la siguiente solicitud de investigación penal, disciplinaria y de responsabilidad fiscal contra el señor Armando Benedetti, para que, en materia penal, se desarrolle plan metodológico de investigación, se recauden elementos materiales probatorios y se surta el respectivo proceso penal”.

Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: JUAN DIEGO CANO

Para Bustos Sánchez, las expresiones de Benedetti constituyen una grave afrenta no solo para la magistrada, sino contra la justicia, la Corte y, en particular, de la Sala de Instrucción Penal, “al prodigar afirmaciones en su contra como ‘delincuente’ sin contar con una sentencia ejecutoriada en firme contra la misma, o de ‘loca o demente’ sin contar con los estudios psiquiátricos o psicológicos que así, clínica o patológicamente, lo soporten”.