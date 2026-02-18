BOGOTÁ

TransMilenio se pronunció tras indignación en redes por video de presunto acosador: “Hacemos un llamado a toda la ciudadanía”

El sistema de transporte de Bogotá es uno de los más peligrosos para las mujeres, según BID

Daniel Armando Méndez Suárez

18 de febrero de 2026, 6:09 p. m.
El presunto acosador en Transmilenio
El presunto acosador en Transmilenio Foto: Pantallazos de video tomado de la cuenta en X: @ColombiaOscura

Recientemente ha circulado en redes sociales un video en el que dos agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá detienen a un hombre que se encontraba dentro de un articulado de TransMilenio, quien presuntamente estaba tomando fotografías a una mujer, al parecer menor de edad.

En el video se puede apreciar cómo los demás pasajeros se indignaron ante el supuesto hecho de acoso y detuvieron por sus propios medios al presunto agresor. A la par, el articulado se detuvo hasta que llegaron las autoridades correspondientes para realizar el respectivo procedimiento.

Ante la publicación que se viralizó en redes sociales, SEMANA se puso en contacto con TransMilenio, que emitió un comunicado de cinco puntos.

Primero, la entidad aseguró que “TransMilenio S.A. rechaza de manera enfática cualquier forma de acoso o violencia, en especial aquellas que afectan a las mujeres y sus diversidades. Hacemos un llamado a toda la ciudadanía para rechazar y erradicar estos comportamientos y a actuar con responsabilidad para evitar que se repitan en cualquier lugar”.

En segundo lugar, indicó que “el caso fue asumido por la patrulla de Policía de la zona de atención de la localidad, quienes realizaron el procedimiento pertinente frente al hecho. Desde la entidad, estamos prestos a colaborar con las autoridades en el suministro de información necesaria para que se tomen decisiones frente a lo ocurrido”.

Transmilenio activó una operación especial de movilidad que estará vigente hasta el 24 de diciembre.
El supuesto agresor fue retirado del articulado por los dos uniformados. Foto: Alcaldía de Bogotá - API
Como tercer punto, indicó que “reafirmamos nuestro compromiso con el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. En el Sistema contamos con un equipo territorial que brinda orientación y acompañamiento a las personas que lo requieran”.

⁠Seguidamente, le dijo a SEMANA que, “a través del trabajo conjunto con la Secretaría Distrital de la Mujer, desarrollamos acciones permanentes de prevención del acoso sexual y las violencias basadas en género, que se configuran en el ‘Plan de Acción de Género de la entidad’. Fortalecemos la respuesta institucional y los canales de atención para proteger y apoyar a nuestras usuarias.

Finalmente, “⁠TransMilenio, un espacio que debe ser seguro para todas y todos, reafirma su compromiso con ofrecer un servicio libre de violencias. Cualquier forma de acoso o agresión será rechazada y enfrentada con el rigor de la ley".

De momento, se desconoce si el presunto agresor fue procesado por las autoridades o si se presentó la denuncia correspondiente por parte de los acudientes o directamente de la víctima.

Semana se abstiene de publicar el video, puesto que dentro de la grabación se utilizan términos no aptos para todo público; además, se vela por el derecho a la privacidad de las personas que aparecen en este.

