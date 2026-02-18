TransMilenio se pronunció tras indignación en redes por video de presunto acosador: “Hacemos un llamado a toda la ciudadanía”

Recientemente ha circulado en redes sociales un video en el que dos agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá detienen a un hombre que se encontraba dentro de un articulado de TransMilenio, quien presuntamente estaba tomando fotografías a una mujer, al parecer menor de edad.

En el video se puede apreciar cómo los demás pasajeros se indignaron ante el supuesto hecho de acoso y detuvieron por sus propios medios al presunto agresor. A la par, el articulado se detuvo hasta que llegaron las autoridades correspondientes para realizar el respectivo procedimiento.

¿Cuáles fueron las razones de las protestas y bloqueos en la autopista Sur por parte de conductores de Soacha?

Ante la publicación que se viralizó en redes sociales, SEMANA se puso en contacto con TransMilenio, que emitió un comunicado de cinco puntos.

Primero, la entidad aseguró que “TransMilenio S.A. rechaza de manera enfática cualquier forma de acoso o violencia, en especial aquellas que afectan a las mujeres y sus diversidades. Hacemos un llamado a toda la ciudadanía para rechazar y erradicar estos comportamientos y a actuar con responsabilidad para evitar que se repitan en cualquier lugar”.

En segundo lugar, indicó que “el caso fue asumido por la patrulla de Policía de la zona de atención de la localidad, quienes realizaron el procedimiento pertinente frente al hecho. Desde la entidad, estamos prestos a colaborar con las autoridades en el suministro de información necesaria para que se tomen decisiones frente a lo ocurrido”.

El supuesto agresor fue retirado del articulado por los dos uniformados. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

Arrancaron los pasajes gratis en TransMilenio en Bogotá: así funciona el nuevo programa y los pasos para activar el beneficio

Como tercer punto, indicó que “reafirmamos nuestro compromiso con el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. En el Sistema contamos con un equipo territorial que brinda orientación y acompañamiento a las personas que lo requieran”.

⁠Seguidamente, le dijo a SEMANA que, “a través del trabajo conjunto con la Secretaría Distrital de la Mujer, desarrollamos acciones permanentes de prevención del acoso sexual y las violencias basadas en género, que se configuran en el ‘Plan de Acción de Género de la entidad’. Fortalecemos la respuesta institucional y los canales de atención para proteger y apoyar a nuestras usuarias.

Todo quedó en video: pasajero atacó a golpes a conductor de TransMilenio por este motivo; la entidad se pronunció

Finalmente, “⁠TransMilenio, un espacio que debe ser seguro para todas y todos, reafirma su compromiso con ofrecer un servicio libre de violencias. Cualquier forma de acoso o agresión será rechazada y enfrentada con el rigor de la ley".

De momento, se desconoce si el presunto agresor fue procesado por las autoridades o si se presentó la denuncia correspondiente por parte de los acudientes o directamente de la víctima.

Semana se abstiene de publicar el video, puesto que dentro de la grabación se utilizan términos no aptos para todo público; además, se vela por el derecho a la privacidad de las personas que aparecen en este.