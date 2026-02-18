Vehiculos

¿Cuáles fueron las razones de las protestas y bloqueos en la autopista Sur por parte de conductores de Soacha?

El fallecimiento de un conductor de transporte público en Soacha fue el detonante de las movilizaciones más recientes.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

18 de febrero de 2026, 10:08 a. m.
Bloqueos en Transmilenio por asesinato de Agustín González.
Bloqueos en Transmilenio por asesinato de Agustín González. Foto: Periodismo Público / Q'hubo / Montaje: Semana

El día martes, la movilidad entre Soacha y Bogotá se vio interrumpida por una serie de protestas y bloqueos fomentados por los conductores y transportadores del municipio, debido al asesinato de Agustín González, conductor de servicio público, en un ataque ocurrido en el sector de Las Flores. El panorama social y de orden público en esa zona ha estado marcado por denuncias de extorsión, hechos de violencia contra transportadores y respuestas de las autoridades locales ante la tensión creciente.

Mientras transportadores de Soacha protestaban por las extorsiones, la banda de Satanás asesinaba un calibrador

La Autopista Sur se vio colapsada por bloqueos en la zona vehicular y cierres de estaciones de TransMilenio, que afectaron a más de 30.000 usuarios en las estaciones de San Mateo, Terreros, León XIII, La Despensa y Bosa.

El reclamo central de los manifestantes está relacionado con amenazas, extorsiones y la percepción de inseguridad que, según ellos, se ha intensificado en los últimos meses, afectando su capacidad de trabajar con normalidad. Algunos conductores denunciaron que han sido intimidaciones directas y panfletos amenazantes los que han marcado el día a día de su actividad, con exigencias de pago de supuestas cuotas o “vacunas” para poder circular sin ser atacados.

Afectación en TransMilenio.
Afectación en TransMilenio y a la movilidad de la ciudadanía. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil: @BogotaTransito

La percepción de inseguridad entre los conductores tiene antecedentes recientes en Soacha. La banda conocida como “Los Satanás” ha sido señalada en investigaciones y operativos de extorsión y homicidio tanto en ese municipio como en localidades cercanas de Bogotá. El Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) y la Fiscalía han adelantado operativos que incluyen capturas de integrantes de estas organizaciones, con incautación de armas y materiales utilizados para actos criminales, en un intento por desarticular las estructuras que presuntamente extorsionan a comerciantes y transportadores informales.

“Ese tema nos tiene atemorizados a los conductores, porque uno no puede entrar al paradero pensando que lo pueden matar. En la noche del viernes, un venezolano le disparó a la carrocería de otro compañero en el sector de Mercurio, e inclusive le pasaron un panfleto amenazándolo”, dijo un transportador al medio El Tiempo, quien pidió intervención de las autoridades municipales.

Bloqueos en Soacha.
Imágenes de lo bloqueos en Soacha. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil: @BogotaTransito

Frente a la compleja situación, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico Jr., citó a una reunión de diálogo con representantes del gremio para buscar soluciones ante las problemáticas planteadas, en medio de la exigencia de mayor presencia de la fuerza pública y acciones concretas para frenar las presuntas intimidaciones.

Mientras se llevan a cabo estas reuniones y se investigan los hechos de violencia, el gremio de los transportadores y la comunidad del municipio esperan respuestas contundentes que permitan garantizar su seguridad y su derecho a trabajar sin amenazas, así como el fin de los bloqueos.

