TURISMO

Los pueblos más lindos del Cauca que pocos visitan y deberían estar en su próxima escapada

Estos lugares pueden nutrir la experiencia de un viaje de varios días.

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Redacción Turismo
28 de junio de 2026 a las 6:51 a. m.
Andalucía, Valle del Cauca, un destino conocido por la Gelatina Blanca y Negra
Andalucía, Valle del Cauca, un destino conocido por la Gelatina Blanca y Negra Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Andalucía | Valle Del Cauca

El Cauca es uno de esos departamentos que suelen sorprender a quienes deciden visitar más allá de sus rutas tradicionales. Aunque muchos viajeros lo asocian de inmediato con Popayán y su riqueza histórica, este lugar guarda otros destinos llenos de encanto, paisajes únicos y tradiciones que reflejan la diversidad cultural del suroccidente colombiano.

P.N.N. Isla Gorgona forma parte de una de las 59 áreas protegidas del sistema de PNN de Colombia. Está conformado por dos islas (Gorgona y Gorgonilla). Está ubicada a 28 km al oeste de la costa del Pacífico Colombiano. Pertenece al municipio de Guapi departamento del Cauca. Fue descubierta por Bartolomé Ruiz​ en 1526. Se le da este  nombre debido a que la gran cantidad de serpientes en la isla que le recordaban a las Gorgonas de la mitología griega, quienes, en lugar de cabellos, llevaban serpientes. 29 de septiembre de 2024. Foto Jorge Orozco / El País.
El paraíso del Cauca que enamora con su mezcla de selva y océano, ideal para los amantes de la aventura

Si en vacaciones o tiempo libre se toma la decisión de viajar a este departamento, varios municipios caucanos se destacan por su belleza arquitectónica, su valor histórico y la experiencia auténtica que ofrecen a las personas que buscan conectarse con las raíces de la región.

Estos pueblos se han convertido en verdaderos tesoros para el turismo nacional gracias a sus calles tranquilas, su patrimonio cultural y el calor de su gente.

Uno de los destinos más reconocidos es Silvia, considerado uno de los municipios más representativos del Cauca. Su principal atractivo es la presencia de la comunidad indígena Misak, que conserva gran parte de sus tradiciones ancestrales.

El hermoso pueblo colombiano escondido entre montañas, con paisajes mágicos y baños de aguas termales, ideal para descansar
Laguna Verde, sitio de interés en el municipio de Puracé-Coconuco Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca

Los visitantes suelen recorrer su plaza principal, disfrutar de los paisajes de montañas y conocer los mercados tradicionales que se hacen en la zona.

Otro lugar que llama la atención es Coconuco, famoso por sus aguas termales y por estar rodeado de impresionantes escenarios naturales. Este municipio es una parada frecuente para quienes buscan descansar, disfrutar del turismo de bienestar y explorar los paisajes cercanos al Parque Nacional Natural Puracé.

Entre los pueblos destacados también aparece El Tambo, un destino que combina naturaleza, cultura y una importante tradición agrícola.

Sus alrededores ofrecen escenarios ideales para el ecoturismo y para quienes desean descubrir la riqueza ambiental que caracteriza al departamento.

El hermoso pueblo colombiano escondido entre montañas, con paisajes mágicos y baños de aguas termales, ideal para descansar
Parque Nacional Natural de Puracé, en el municipio de Puracé-Coconuco, Cauca. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca

La lista incluye además municipios que conservan una fuerte identidad cultural y arquitectónica, donde todavía es posible encontrar construcciones tradicionales, gastronomía típica y manifestaciones artísticas que forman parte de la historia caucana.

Cada de estos lugares aporta una experiencia diferente y permite comprender mejor la diversidad que existe en esta región del país.

Más allá de sus atractivos turísticos, estos pueblos representan una oportunidad para impulsar el desarrollo local y promover así el turismo responsable.

Muchos viajeros han comenzado a incluirlos en sus recorridos por Colombia gracias a la combinación de naturaleza, patrimonio y experiencias auténticas.

En Riofrío, uno de los atractivos más grandes ha sido su Parque Principal gracias al verdor de sus árboles.
Así es uno de los pueblos patrimonio del Valle del Cauca, un destino cafetero ideal para el ecoturismo

El Cauca continúa convirtiéndose en un destino que va mucho más allá de los circuitos turísticos convencionales. Sus pueblos ofrecen historia, cultura, paisajes y tradiciones que cautivan a quienes se aventuran a conocerlos.

Para muchos visitantes, recorrer estos rincones significa descubrir una de las caras más auténticas y menos exploradas de Colombia, donde cada camino lleva a una historia y cada plaza guarda parte de la memoria de la región.