Recorrer Antioquia puede resultar uno de los mejores planes para los aventureros, los amantes de la naturaleza, para quienes disfrutan de la buena comida y para los que aman el café.

Una de las mejores bandejas paisas de Antioquia está en este pueblo: no es Medellín ni Envigado

En muchos de sus municipios, los viajeros se encuentran con diversidad de encantos que valen la pena conocer, disfrutar y vivir de manera única en medio de un ambiente tranquilo.

Uno de esos destinos cafeteros que parece imperdible está ubicado en el suroeste del departamento, a tres horas de Medellín. Es un lugar mágico, de estilo colonial, rodeado de cerros y considerado uno de los más lindos del país.

Hablamos de Jardín, un pueblo que exhibe una linda arquitectura, balcones coloridos y decorados con flores y un amplio parque principal, que invita a la tertulia y permite un ambiente agradable para propios y extraños.

El portal Corregimientos de Antioquia precisa que mediante el decreto 1132 de 1985 se declaró el parque y el templo como monumento Nacional, hoy bien de interés cultural de la nación por su patrimonio material.

Este municipio es considerado uno de los más lindos de Antioquia. Foto: Getty Images

Una rica taza de café

Estos encantos resultan únicos, pero uno de los planes imperdibles allí es tomarse una rica taza de café de muy alta calidad y tipo exportación. En este pueblo antioqueño, los visitantes pueden visitar fincas cafeteras y conocer de cerca todo el proceso del grano, además de participar en experiencias de cata guiadas por productores locales.

Así es el municipio antioqueño que tiene una “asombrosa variedad de climas”, un destino ideal para el ecoturismo

Los cafetales se encuentran en zonas montañosas, entre los 1.400 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, donde el clima, las lluvias constantes y los suelos volcánicos ricos en nutrientes favorecen el desarrollo de granos de alta calidad. Es un producto de aroma intenso, cuerpo suave o medio y un perfil de sabor con notas dulces, dependiendo de la finca y del proceso utilizado para su producción.

Otros encantos

Además de disfrutar de esta deliciosa bebida y de admirar la belleza urbana, los turistas pueden apreciar su gran riqueza natural con escenarios ideales para el ecoturismo.

Tomarse una deliciosa taza de café en un plan imperdible en este destino. Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Jardín, Antioquia / API

En sus alrededores se encuentran cascadas, lagunas, senderos y montañas que invitan a practicar caminatas, observar aves y disfrutar del contacto directo con la naturaleza, según el portal Turismo Antioquia Travel.

La oferta de alojamiento incluye fincas turísticas y hoteles ubicados en medio de paisajes rurales, donde los visitantes pueden descansar mientras contemplan la belleza del entorno que caracteriza a este municipio antioqueño.

Así las cosas, la combinación de tradición, hospitalidad y experiencias auténticas ha consolidado a Jardín como un referente del turismo cafetero en Antioquia y como un lugar imperdible para quienes desean conocer de cerca la cultura cafetera colombiana.