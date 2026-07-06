La ‘Ruta de la Achira’: el viaje que permite navegar el Magdalena y descubrir el sabor más auténtico del Huila

Quienes visitan el Huila tienen una nueva razón para enamorarse de este departamento. Más allá de sus paisajes y de su riqueza natural, existe un recorrido que reúne historia, gastronomía y cultura en una sola experiencia: la Ruta de la Achira, un plan que lleva a los viajeros desde las aguas del río Magdalena hasta el corazón de una de las tradiciones culinarias más importantes de la región.

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La aventura comienza en el puerto La Gaitana, en Neiva, donde los visitantes abordan las tradicionales canoas de madera para navegar por el río Magdalena, el afluente más importante de Colombia.

Durante el trayecto, el paisaje se convierte en el gran protagonista: aves, vegetación y la tranquilidad de las aguas acompañan un recorrido que también permite comprender la importancia histórica y cultural que este río ha tenido para el país.

Río Magdalena. Foto: Gobernación del Huila

Después de la navegación, el recorrido continúa hacia el corregimiento de Fortalecillas, un lugar donde el tiempo parece detenerse y donde varias familias mantienen viva la elaboración artesanal del famoso bizcocho de achira.

Allí, los visitantes ingresan a una fábrica tradicional para conocer, paso a paso, cómo nace este producto que se ha convertido en un símbolo del Huila. Desde la obtención de la harina de achira y la preparación de la masa con recetas heredadas por generaciones, hasta el horneado en antiguos hornos de barro que le dan su textura crocante y su característico sabor.

El recorrido termina, como no podía ser de otra manera, con una degustación del auténtico bizcocho de achira, considerado uno de los productos gastronómicos más representativos del departamento; si tiene tiempo, puede hacer sus propias achiras.

Achiras en el Huila. Foto: Gobernación del Huila

Un producto con sello de origen

Uno de los aspectos que hace aún más especial esta experiencia es que el bizcocho de achira del Huila cuenta con denominación de origen, un reconocimiento que certifica que sus características, calidad y prestigio están directamente relacionados con el territorio huilense y con el conocimiento ancestral de quienes lo elaboran.

Esta distinción no solo protege las técnicas tradicionales de producción, sino que también fortalece a los productores locales, impulsa el turismo gastronómico y posiciona al Huila como un destino reconocido por su patrimonio culinario.

Achiras hechas en el Huila. Foto: Semana

Gracias a este reconocimiento, el bizcocho de achira se ha convertido en un verdadero embajador del departamento, llevando el nombre del Huila a diferentes regiones de Colombia y del mundo.

Un día para celebrar una tradición

La importancia de este producto quedó aún más consolidada con la creación del Día Nacional del Bizcocho de Achira, que se celebra cada 20 de junio gracias a la Ley 2575 de 2026, una fecha que busca exaltar su valor histórico, cultural, gastronómico y económico.

Gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, en el Día Nacional del Bizcocho de Achira. Foto: Gobernación del Huila

Una experiencia para conectar con el Huila

Más que un recorrido turístico, la Ruta de la Achira permite acercarse a las historias de las familias que han conservado esta tradición durante décadas, como la de Roberto Hernández, quien ha sido pionero en esta nueva ruta y que, con mucho amor y esfuerzo, recibe a sus visitantes para que conozcan de cerca el trabajo artesanal detrás de cada bizcocho y disfrutar de la riqueza natural que ofrece el río Magdalena.

Roberto Hernández haciendo achiras en su propia casa. Foto: Semana

Una de las agencias que opera esta experiencia es Viajes Colombia Ancestral, liderada por Víctor Alfonso Mora Vargas, quien desde hace varios años trabaja para mostrar a los visitantes esta faceta del Huila. Los interesados pueden obtener información y reservar el recorrido comunicándose al 315 585 5515.

Con iniciativas como esta, el Huila continúa consolidándose como un destino que va más allá del turismo tradicional, al ofrecer experiencias en las que la naturaleza, la cultura, la gastronomía y las tradiciones de sus comunidades se integran para mostrar por qué el departamento sigue siendo un destino por descubrir.