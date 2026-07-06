Los países de Europa ofrecen casa o dinero por mudarse en 2026

Mudarse a Europa podría significar para una persona mucho más que un cambio de vida. En 2026, varios países del continente mantienen programas que ofrecen dinero, subsidios e incluso viviendas a bajo costo para atraer nuevos residentes a zonas que han perdido población durante los últimos años.

Este es el país europeo donde el gobierno paga más de 50 millones de pesos para que la gente viva en el campo

La iniciativa responde a un problema que comparten muchas regiones rurales europeas. Mientras las grandes ciudades enfrentan dificultades por el aumento de los precios de la vivienda, pequeños municipios viven una realidad completamente diferente: calles vacías, casas abandonadas y una disminución de habitantes.

Ante este difícil momento, algunos gobiernos tomaron la decisión de crear incentivos para quienes estén dispuestos a establecerse de forma permanente y contribuir al desarrollo económico local.

Sin embargo, estas ayudas no significan que cualquier persona pueda recibir dinero sin cumplir condiciones específicas.

Planes baratos que se pueden hacer en un viaje a Madrid, España Foto: Getty Images

España está en la lista de los países con programas dirigidos a trabajadores remotos, emprendedores y personas interesadas en mudarse a zonas rurales.

Dependiendo de la comunidad autónoma, los beneficios pueden incluir apoyos económicos, financiación para vivienda o incentivos para desarrollar proyectos productivos.

Francia también participa con municipios que venden viviendas por precios simbólicos, siempre que los compradores se comprometan a restaurarlas y habitarlas durante un tiempo determinado.

De igual forma, Irlanda ofrece opciones destinadas a recuperar casas desocupadas, especialmente en áreas rurales e islas, donde el dinero debe invertirse en la rehabilitación del inmueble.

Barcelona es una de las ciudades más turísticas de España. Foto: Getty Images

Italia continúa impulsando ayudas para las personas que compren o remodelen viviendas en pequeños pueblos. Aunque las famosas casa por un euro siguen llamando la atención, actualmente predominan los subsidios condicionados a la inversión y permanencia.

Serbia también mantiene programas económicos para jóvenes y familias que deseen quedarse en zonas rurales y fortalecer la actividad del campo.

Las autoridades buscan detener el envejecimiento de la población, recuperar viviendas abandonadas y revitalizar economías locales mediante la llegada de nuevos habitantes.

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No obstante, quienes estén interesados deben revisar cuidadosamente los requisitos, pues la mayoría de programas exige residencia mínima, inversión adicional, trámites migratorios y procesos administrativos antes de acceder a cualquier beneficio.

Aunque la posibilidad de recibir dinero o conseguir vivienda resulta atractiva, expertos recomiendan analizar aspectos como oportunidades laborales, idioma, costo de vida, acceso a servicios y adaptación cultural antes de tomar la decisión de comenzar una nueva vida en cualquiera de estos destinos europeos.