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Los países de Europa ofrecen casa o dinero por mudarse en 2026

Esta iniciativa se da con el objetivo de aumentar la población y activar la economía.

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Redacción Turismo
6 de julio de 2026 a las 12:20 p. m.
Los países de Europa ofrecen casa o dinero por mudarse en 2026
Los países de Europa ofrecen casa o dinero por mudarse en 2026 Foto: Anadolu via Getty Images

Mudarse a Europa podría significar para una persona mucho más que un cambio de vida. En 2026, varios países del continente mantienen programas que ofrecen dinero, subsidios e incluso viviendas a bajo costo para atraer nuevos residentes a zonas que han perdido población durante los últimos años.

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La iniciativa responde a un problema que comparten muchas regiones rurales europeas. Mientras las grandes ciudades enfrentan dificultades por el aumento de los precios de la vivienda, pequeños municipios viven una realidad completamente diferente: calles vacías, casas abandonadas y una disminución de habitantes.

Ante este difícil momento, algunos gobiernos tomaron la decisión de crear incentivos para quienes estén dispuestos a establecerse de forma permanente y contribuir al desarrollo económico local.

Sin embargo, estas ayudas no significan que cualquier persona pueda recibir dinero sin cumplir condiciones específicas.

Planes baratos que se pueden hacer en un viaje a Madrid, España
Planes baratos que se pueden hacer en un viaje a Madrid, España Foto: Getty Images

España está en la lista de los países con programas dirigidos a trabajadores remotos, emprendedores y personas interesadas en mudarse a zonas rurales.

Dependiendo de la comunidad autónoma, los beneficios pueden incluir apoyos económicos, financiación para vivienda o incentivos para desarrollar proyectos productivos.

Francia también participa con municipios que venden viviendas por precios simbólicos, siempre que los compradores se comprometan a restaurarlas y habitarlas durante un tiempo determinado.

De igual forma, Irlanda ofrece opciones destinadas a recuperar casas desocupadas, especialmente en áreas rurales e islas, donde el dinero debe invertirse en la rehabilitación del inmueble.

Barcelona
Barcelona es una de las ciudades más turísticas de España. Foto: Getty Images

Italia continúa impulsando ayudas para las personas que compren o remodelen viviendas en pequeños pueblos. Aunque las famosas casa por un euro siguen llamando la atención, actualmente predominan los subsidios condicionados a la inversión y permanencia.

Serbia también mantiene programas económicos para jóvenes y familias que deseen quedarse en zonas rurales y fortalecer la actividad del campo.

Las autoridades buscan detener el envejecimiento de la población, recuperar viviendas abandonadas y revitalizar economías locales mediante la llegada de nuevos habitantes.

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No obstante, quienes estén interesados deben revisar cuidadosamente los requisitos, pues la mayoría de programas exige residencia mínima, inversión adicional, trámites migratorios y procesos administrativos antes de acceder a cualquier beneficio.

Aunque la posibilidad de recibir dinero o conseguir vivienda resulta atractiva, expertos recomiendan analizar aspectos como oportunidades laborales, idioma, costo de vida, acceso a servicios y adaptación cultural antes de tomar la decisión de comenzar una nueva vida en cualquiera de estos destinos europeos.

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