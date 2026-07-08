Suesca vs. Guatavita: ¿Cuál es el mejor pueblo de Cundinamarca para hacer ecoturismo?

Cuando se habla de ecoturismo en Cundinamarca, dos nombres son los más relevantes: Suesca y Guatavita. Ambos municipios ofrecen paisajes naturales, actividades al aire libre y una experiencia diferente para quienes buscan escapar de la rutina sin alejarse demasiado de Bogotá.

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Sin embargo, cada uno tiene un estilo propio que puede inclinar la balanza según el tipo de aventura que prefiera el viajero.

Suesca es reconocido como la capital colombiana de la escalada en roca. Sus imponentes farallones atraen durante todo el año a deportistas nacionales y extranjeros que encuentran en este destino uno de los mejores escenarios para practicar esta disciplina.

Además, los visitantes pueden recorrer senderos ecológicos, hacer ciclismo de montaña, caminatas y disfrutar de la tranquilidad que ofrecen sus paisajes rurales.

Este es uno de los destinos más turísticos y lindos de Cundinamarca. Foto: Getty Images

Otro de los atractivos de Suesca es que hay la posibilidad de conectarse con la naturaleza sin que haya muchas personas en el lugar.

Los recorridos permiten descubrir bosques, humedales y miradores ideales para observar aves o simplemente desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad. También existen opciones para acampar y vivir una experiencia más cercana al entorno natural.

Por su parte, Guatavita conquista a los viajeros por la combinación de historia, cultura y naturaleza. Su tradicional arquitectura, sus calles organizadas y la cercanía con la famosa Laguna de Guatavita convierten al municipio en uno de los destinos más visitados del departamento.

Cañón de la Lechuza, Suesca Cundinamarca Foto: Suesca Cundinamarca

Allí, los recorridos ecológicos suelen complementarse con relatos sobre la leyenda de El Dorado y la importancia ambiental de la zona.

Las actividades en Guatavita incluyen senderismo, recorridos guiados, deportes náuticos en el embalse de Tominé y espacios ideales para la fotografía de paisajes.

Además, la oferta gastronómica y de hoteles permite que muchos turistas alarguen su visita durante un fin de semana completo.

La elección entre ambos destinos dependerá de los intereses de cada persona. Quienes buscan adrenalina y deportes de aventura probablemente encontrarán en Suesca el lugar ideal para su próxima escapada.

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En cambio, las personas que prefieren una experiencia relajada, con recorridos históricos y paisajes con el lago, seguramente disfrutarán más de Guatavita.

La realidad está en que ambos municipios demuestran por qué Cundinamarca sigue convirtiéndose en uno de los mejores destinos para el ecoturismo en Colombia, ofreciendo opciones para todos los gustos y experiencias inolvidables a pocas horas de la capital del país.