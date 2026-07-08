Ni Cancún ni Riviera Maya: este destino de México está robándose todas las miradas; así puede llegar desde Colombia

Los Cabos se ha convertido en uno de los destinos más apetecidos de México gracias a la combinación de playas, desierto, montañas y una amplia oferta de experiencias para viajeros de todos los gustos. En los últimos años, este rincón ubicado en Baja California Sur ha ganado protagonismo entre turistas sobre todo extranjeros, incluidos los colombianos que buscan unas vacaciones diferentes sin tener que viajar hasta el Caribe.

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Este popular destino reúne dos ciudades principales: Cabo San Lucas y San José del Cabo, que están conectadas por un corredor turístico de poco más de 30 kilómetros.

En ese trayecto aparecen hoteles de lujo, campos de golf, restaurantes, playas y miradores que permiten apreciar el encuentro entre el océano Pacífico y el mar de Cortés, una de las postales más reconocidas de la región.

Los Cabos, la playa de México perfecta para hacer esnórquel Foto: Getty Images

Uno de los mayores atractivos sigue siendo El Arco, una formación rocosa ubicada en el extremo de la península que solo puede visitarse por mar.

Allí también es posible observar colonias de lobos marinos, practicar esnórquel o simplemente disfrutar de un recorrido en lancha para contemplar el paisaje.

Pero Los Cabos no vive únicamente de sus playas, pues también ofrece actividades como recorridos por el desierto, avistamiento de ballenas durante la temporada, caminatas, gastronomía local, galerías de arte y pueblos cercanos como Todos Santos , que es ideal para las personas que buscan un ambiente más tranquilo y cultural.

¿Qué hacer el Los Cabos, México? Foto: Getty Images

Esa mezcla de naturaleza y entretenimiento explica por qué cada vez más viajeros lo incluyen en su lista de próximos destinos.

¿Cómo llegar a Los Cabos, México, desde Colombia?

Para quienes viajan desde Colombia, llegar es más sencillo de lo que muchos imaginan. Existen conexiones aéreas con una sola escala desde ciudades como Bogotá y Medellín hacia el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, generalmente haciendo conexión en Ciudad de México o Ciudad de Panamá, dependiendo de la aerolínea que se escoja.

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Una de las recomendaciones más importantes para aprovechar mejor el viaje es dedicar al menos cinco días al destino. Ese tiempo permite recorrer Cabo San Lucas, conocer San José del Cabo, navegar hasta El Arco, disfrutar de las playas y realizar alguna excursión por los alrededores sin afanes.

Con su mezcla de aventura, descanso, paisajes y buena gastronomía, Los Cabos sigue siento uno de los destinos de moda para los viajeros colombianos que buscan nuevas experiencias en México.