Playas bonitas y económicas para visitar durante sus próximas vacaciones en México

Desde las arenas blancas del Caribe hasta las costas rocosas del Pacífico, este país ofrece múltiples opciones de playas para pasar unos días de descanso inolvidables.

Redacción Turismo
11 de febrero de 2026, 9:59 a. m.
Vista aérea de la playa de Cobá en Quintana Roo, México.
Vista aérea de la playa de Cobá en Quintana Roo, México. Foto: Getty Images/iStockphoto

México es un país que cautiva no solo por su combinación de historia, cultura y naturaleza en cada rincón, sino por sus hermosas playas, que logran captar la atención de viajeros de todo el mundo.

Desde las arenas blancas del Caribe hasta las costas rocosas del Pacífico, el país ofrece múltiples opciones de estos escenarios para todos los gustos, presupuestos y estilos de viaje.

Entre las alternativas más bonitas y económicas para tener en el radar durante sus próximas vacaciones, según Skyscanner, están las playas de Mazatlán, Sinaloa, un lugar que se conecta por vuelos directos desde varias ciudades de México o en bus desde Guadalajara y el norte del país.

Además, movilizarse es fácil y económico en camiones urbanos o a pie por el Malecón, uno de los más largos de América Latina, donde se encuentran playas como Olas Altas, perfectas para caminar al atardecer y disfrutar de la vida nocturna.

Mazatlán, México
Cartas de Mazatlán, lugar emblemático de la playa mexicana Foto: Getty Images

Otra opción es Playa del Carmen en Quintana Roo, un vibrante destino caribeño fácil y económico de alcanzar desde el Aeropuerto de Cancún en bus ADO, en aproximadamente una hora.

Una vez en la playa, casi todo se recorre a pie: la Quinta Avenida concentra restaurantes, bares y tiendas, mientras que la playa pública queda a pocas cuadras.

A la lista de playas bonitas y económicas para visitar en México, se pueden sumar algunas de Puerto Escondido, como Carrizalillo, considerada por muchos como una de las mejores playas de este destino mexicano.

Aunque es pequeña, cautiva a quienes la visitan con su gran belleza y una temperatura del mar inigualable. Sus olas se prestan tanto para nadar como para aprender a surfear. Lo mejor de todo es que el ambiente en esta zona de México es muy relajado y cuenta con múltiples opciones de hostales y cabañas cerca de la playa para descansar tranquilo.

Puerto Escondido, Mexico
Playa en Puerto Escondido, México Foto: Getty Images

Adicionalmente, se puede comer barato en fondas o puestos frente al mar o descansar de la rutina mientras se contempla un hermoso atardecer en un mirador o la playa misma frente al mar.

Por último, otro de los sitios de sol, arena y mar recomendados es la playa de Xcacel, un hermoso lugar para visitar. Se trata de un área protegida entre Tulum y Playa del Carmen, accesible en carro, taxi o bus desde ambos destinos.

La entrada tiene un costo bajo y el ambiente es tranquilo, sin música alta ni alcohol, respetando las zonas de anidación de tortugas. Gracias a estos aspectos, esta playa es considerada uno de los mejores destinos para quienes buscan naturaleza, silencio y mar turquesa lejos del bullicio.

