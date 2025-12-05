Turismo
Mundial 2026: de Colombia a Ciudad de México, Houston, Atlanta, Miami o Gualadajara: ¿qué opción es mejor en costos para los viajeros?
El equipo colombiano quedó ubicado en el grupo K y se medirá en la primera fase ante Portugal, Uzbekistán y el ganador de uno de los repechajes intercontinentales.
Este viernes, 5 de diciembre, se sortearon los 12 grupos de la primera fase del Mundial United 2026.
La Selección Colombia quedó ubicada en el grupo K y tendrá como rivales a los combinados de Portugal, Uzbekistán y el ganador de la llave del repechaje intercontinental que disputarán la República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.
Hasta ahora, se conoce que los tres partidos se disputarán en las siguientes fechas y en estas posibles sedes:
- 17 de junio: Colombia vs. Uzbekistán. En Ciudad de México, México, o Houston, Estados Unidos.
- 23 de junio: Colombia vs. Ganador del repechaje (República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia). En Guadalajara, México, o Atlanta, Estados Unidos.
- 27 de junio: Colombia vs. Portugal. En Atlanta o Miami, Estados Unidos.
Cabe anotar que la Fifa anunciará este sábado, 6 de diciembre, de manera oficial las sedes de todos los partidos de la primera fase.
¿Cuál es el destino más económico?
La búsqueda de cuánto cuesta el pasaje de avión a cada posible sede, durante las fechas del Mundial, entregó los siguientes datos:
Para el primer partido, con fecha de viaje un día antes del partido, hay pasajes para Ciudad de México con precios que oscilan entre $ 2.318.361 y $ 5.600.000. Entretanto, para Houston, el costo varía entre los $ 2.823.670 y $ 2.688.000.
Para el segundo partido, para Guadalajara, hay tiquetes que están entre $ 1.811.560 y $ 2.200.00. Mientras que para Atlanta entre $ 1.900.090 y $ 2.362.000.
Para el tercer partido, para Atlanta hay tiquetes entre $ 1.765.860 y $3.262.000. Entretanto, para Miami oscilan entre $ 2.682.000 y $ 3.295.000.
Así quedaron los grupos de la primera fase del Mundial 2026
- Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y repechaje.
- Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y repechaje.
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y repechaje.
- Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Repechaje y Túnez.
- Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
- Grupo H: España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita.
- Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje y Noruega.
- Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
- Grupo K: Portugal, Uzbekistán, repechaje Intercontinental y Colombia.
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
En esta oportunidad, el mundial contará por primera vez con 48 naciones. En Qatar 2022, fue la última vez que se jugó con 32 equipos y se jugaban tres juegos de fase de grupos, uno de octavos de final, cuartos, semifinal y la gran final, para un total de siete.
Está previsto que la gran fiesta del fútbol mundial inicie el 11 de junio y se extienda a lo largo de un mes.
Serán un total de 104 partidos, el juego inaugural en el Estadio Ciudad de México y el de la final en el Nueva Jersey Stadium.