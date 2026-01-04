Turismo

Así se siente México desde la ‘Finca de Ensueño’ de Clara Hernández, la mujer que refleja la gastronomía y cultura mexicana desde su hogar

SEMANA viajó hasta este mágico lugar que queda en Tepatitlán de Morelos, en el estado de Jalisco, para vivir esta increíble experiencia. Por Dubán Villamizar, enviado especial.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

4 de enero de 2026, 4:17 p. m.
Ella es Clara Margarita Hernández Topete.
Ella es Clara Margarita Hernández Topete. Foto: Dubán Villamizar - SEMANA

Para degustar de la gastronomía mexicana desde su sabor único, Clara Margarita Hernández Topete abre las puertas de su hogar que lleva por nombre Finca de Ensueño.

Como su nombre lo dice, este espacio es ideal para conectarse con la cultura de México. Y a través de las artesanías que Clara colecciona en su casa se refleja la esencial de cada rincón de este país.

“Cuando ves a las señoras tejiendo en la calle y vendiendo sus cositas, digo: esto debe estar en un museo, esto debe estar en un lugar muy especial de mi corazón porque no tengo con que pagarle lo bello que es esto”, relató al referirse al stand que tiene de artesanías de todas partes del país.

El hogar de Clara realmente es una finca de ensueño donde cada artesanía que tiene en ella lo transporta a lugares increíbles de México como lo es Guadalupe, Mascota, Zacatecas, Lagos de Morelos, entre otros pueblos mágicos.

Estos son algunos platos mexicanos que preparó Clara Hernández.
Estos son algunos platos mexicanos que preparó Clara Hernández. Foto: Dubán Villamizar - SEMANA

“Es dar a conocer la belleza que tiene la gente, el talento, el espíritu, la enseñanza porque cada cosa tiene una enseñanza”, agregó.

En este mismo espacio, esta mujer de 56 años y quien su mayor motor en la vida es su hijo de 20 años, tiene un lugar muy especial para conectarse con Dios: una sinagoga.

Esta es la sinagoga en la casa de Clara Hernández.
Esta es la sinagoga en la casa de Clara Hernández. Foto: Dubán Villamizar - SEMANA

Desde este sitio de oración, Clara dio un mensaje muy profundo y espiritual: “Cada uno tiene algo muy importante que saber de sí mismo y encontrarse a sí mismo, porque yo lo viví, yo lo sentí y yo pasé por ese proceso, pero yo los invito a que de verdad no renuncien a esto (la oración) porque es ahí donde yo encontré todas mis respuestas”.

SEMANA visitó Guadalajara, México, para conocer los preparativos de la sede mundialista donde jugará la Selección Colombia

Entre su extenso jardín rodeado de árboles, un quiosco y una piscina cubierta, Clara, quien estudió para ser chef, pero finalmente se dedicó a servir a su familia y sus invitados, afirmó: “quien no sirve para servir, no sirve para vivir”.

Este es el jardín en la casa de Clara Hernández.
Este es el jardín en la casa de Clara Hernández. Foto: Dubán Villamizar - SEMANA

Para finalizar esta experiencia gastronómica, cultura y espiritual, esta mujer dejó al descubierto una cava ubicada en el sótano de su hogar, donde guarda los mejores tequilas que le han regalado sus amigos y familiares.

A mí me gustaría que se llevaran lo que es México, en cuanto artesanías, comida, atención, donde te estoy atendiendo como mexicana que, aunque no nos conocemos, nos conectamos a través de la humanidad. Lo importante para mí es que se sienten en hogar”, puntualizó Hernández Topete.

El stand de las artesanías, la cocina y la caba en la casa de Clara Hernández.
El stand de las artesanías, la cocina y la caba en la casa de Clara Hernández. Foto: Dubán Villamizar - SEMANA

La Finca de Ensueño de Clara queda en Tepatitlán de Morelos, una ciudad ubicada en los Altos de Jalisco, a una hora de la ciudad de Guadalajara.

Para llegar a este mágico lugar se debe tomar la ruta que conduce a la carretera Yahualica, por el Rancho San Pacho, al frente de Camarena, y finalmente entrar al condominio Los Encinos. Allí estará Clara para atenderlos con una sonrisa y la amabilidad que la caracteriza.

