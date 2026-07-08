Reportan reducción en la llegada de visitantes a Colombia; estos son los detalles

Una reducción del 1,6% tuvo la llegada de visitantes no residentes al país entre los meses de enero y mayo de 2026, pasando de 2,5 millones a 2,4. Esta cifra contrasta con el crecimiento del 12,6% en la salida de colombianos al exterior en el mismo periodo.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), los visitantes extranjeros, que concentran cerca de 8 de cada 10 visitantes no residentes, apenas crecieron un 0,5%, mientras que los colombianos residentes en el exterior disminuyeron un 9,1% y los pasajeros en cruceros internacionales cayeron un 8,2%.

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“Este comportamiento se presenta en un contexto en el que la conectividad aérea del país mantiene una base relevante, aunque con señales mixtas. En el mercado internacional, Colombia registró un promedio de 1.522 frecuencias semanales en lo corrido a junio de 2026, con un leve crecimiento del 0,5% frente a 2025. En contraste, el mercado nacional muestra un mejor desempeño, reportando 6.498 frecuencias semanales en el mismo periodo, lo que representa un crecimiento del 4,3% frente al año anterior”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Una reducción del 1,6% tuvo la llegada de visitantes no residentes al país entre los meses de enero y mayo de 2026, pasando de 2,5 millones a 2,4. Esta cifra contrasta con el crecimiento del 12,6% en la salida de colombianos al exterior en el mismo periodo. Foto: Getty Images

A este panorama se suma la apreciación del peso frente al dólar, “la cual genera un doble efecto sobre el turismo. Por un lado, puede incentivar la salida de colombianos al exterior al hacer más asequibles los costos de los viajes internacionales; por otro lado, representa un fuerte reto para el turismo receptivo, ya que reduce el atractivo económico del país para los visitantes extranjeros y afecta la competitividad de Colombia frente a otros destinos de la región".

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“Al cierre de junio de 2026, la TRM se ubicó en $3.443,59, lo que representa una caída cercana al 15% frente al mismo periodo del año anterior. Este comportamiento cambiario, sumado al crecimiento moderado de la conectividad internacional y a la caída de los visitantes no residentes, evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de promoción y competitividad para que el país logre convertir su conectividad aérea en una mayor llegada de viajeros internacionales”, explicó Anato.

“Colombia cuenta con fortalezas importantes para recuperar dinamismo en el turismo receptivo: una oferta diversa de destinos, experiencias culturales y naturales, una conectividad aérea internacional consolidada y un sector turístico preparado para responder a las nuevas tendencias del viajero. Por ello, fortalecer la promoción internacional, mejorar la competitividad y articular esfuerzos público-privados será clave para convertir la capacidad aérea disponible en una mayor llegada de visitantes al país” concluyó la dirigente gremial.