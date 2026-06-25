Fuerte crecimiento del turismo náutico en Colombia; estos son los detalles

Cada vez más viajeros internacionales eligen el mar como punto de entrada al país, atraído con la exploración de destinos como Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y el Pacífico colombiano.

De acuerdo con cálculos de ProColombia a partir de datos de la Dimar, entre enero y marzo de 2026, Colombia registró 391 recaladas o llegadas temporales de embarcaciones a puerto, lo que representó un crecimiento de 14,3 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 342. “Gracias a nuestra diversidad costera, Colombia se está posicionando como un destino cada vez más atractivo para los viajeros náuticos” afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

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Este comportamiento estuvo acompañado por el aumento del 11 % en el número de pasajeros, alcanzando un total de 1.040 viajeros durante el primer trimestre del año. Por tipo de embarcación, los catamaranes evidenciaron uno de los mayores dinamismos, al pasar de 23 recaladas en 2025 a 60 en 2026, lo que significó un incremento de 160,9 %. También se destacó el comportamiento de los yates, que registraron un crecimiento de 42,4 %, al pasar de 33 a 47 recaladas.

Cruceros en Cartagena Foto: Cortesía: Puerto de Cartagena

“En cuanto al movimiento de pasajeros por tipo de embarcación, los veleros continuaron concentrando la mayor participación, con 966 pasajeros registrados, cifra que corresponde al 92,8 % del total reportado entre enero y marzo de 2026. Esto evidencia que este tipo de embarcación sigue siendo el principal medio de llegada de viajeros dentro del segmento náutico", resaltó Anato.

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Por puertos, Cartagena se consolidó como el principal punto de llegada de pasajeros, al concentrar el 95,6 % del total. Le siguieron Bahía Solano, con el 2,6 %; Barranquilla, con el 1,2 %; y Santa Marta, con el 0,7 %.

Fuerte incremento del gasto de los turistas extranjeros en Colombia

Un crecimiento del 10,8 % registró el gasto de los visitantes extranjeros en el país frente a 2024, según la actualización de la Cuenta Satélite de Turismo (CST) del Dane, con análisis de ProColombia.

Colombia recibió en 2025 un gasto de USD 13.498 millones por parte de los turistas internacionales. “Esta cifra, conocida técnicamente como ‘gasto del turismo receptor’, representa el dinero que los viajeros internacionales gastaron en Colombia en transporte, alojamiento, alimentación y otros servicios durante su estadía, y equivale al 69,8 % de todo el gasto turístico registrado en el país el año pasado. El sector también se consolidó como generador de empleo, con cerca de un millón de personas ocupadas en actividades turísticas”, señaló ProColombia.

“Estas cifras del Dane confirman que el turismo internacional se consolida como uno de los motores más dinámicos de la economía colombiana. El crecimiento del gasto de los visitantes extranjeros, del valor agregado y, especialmente, de la generación de empleo, refleja el trabajo articulado entre el sector público y privado para posicionar a Colombia como un destino atractivo, seguro y diverso ante el mundo”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.