El pueblo escondido donde preparan las achiras más famosas de Colombia y pocos conocen

Las achiras son uno de esos sabores que, para muchos colombianos, despiertan recuerdos de viajes por carretera, reuniones familiares y tardes acompañadas de café o chocolate. Aunque hoy las personas las pueden encontrar en diferentes regiones del país, existe un destino que sigue siendo referencia obligada para quienes buscan probar este tradicional amasijo en su versión más auténtica.

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El lugar donde se pueden encontrar las originales se llama Altamira, un municipio del Huila que se ha ganado el reconocimiento como uno de los mejores lugares para disfrutar las famosas achiras.

Aquí, la elaboración de este producto no solo hace parte de la gastronomía de la zona, sino también de la identidad cultural de sus habitantes, quienes guardan recetas que se han pasado de generación en generación.

Las achiras se preparan principalmente con almidón de sagú, queso, huevos y mantequilla. El resultado es un bizcocho de textura crocante por fuera y ligeramente suave en su interior, que es ideal para comer con bebidas calientes o simplemente disfrutar como pasabocas durante el día.

Achiras hechas en el Huila. Foto: Semana

Su sabor sencillo, pero inconfundible, ha convertido este producto en uno de los símbolos culinarios del Huila.

Los viajeros que visitan Altamira pueden encontrar pequeños negocios familiares y hornos tradicionales donde las achiras se hacen de manera artesanal.

En muchos casos, los turistas tienen la oportunidad de conocer parte del proceso de preparación, desde la mezcla de los ingredientes hasta el horneado que les da su característico color dorado y su inconfundible aroma.

El pueblo del Huila donde se comen las achiras originales. Foto: Cortesía - Gobernación del Huila

La historia de este amasijo también tiene un importante valor cultural. Según diferentes investigaciones, sus orígenes se remontan a la cultura chibcha, que utilizaba el almidón obtenido del sagú para hacer diferentes alimentos.

Con el paso de los siglos, la receta evolucionó hasta convertirse en uno de los productos más representativos de la gastronomía colombiana, especialmente en el departamento del Huila.

El encantador pueblo del Huila que se consolida como uno de los ocho más bellos de Colombia, ideal para amantes del ecoturismo

Además de probar las tradicionales achiras, quienes llegan a este municipio pueden aprovechar la visita para recorrer sus calles tranquilas, conocer la amabilidad de los habitantes y descubrir otros sabores típicos de la región.

Esta experiencia combina turismo, historia y gastronomía en un mismo recorrido, convirtiendo a Altamira en una parada obligatoria para quienes disfrutan explorar Colombia a través de sus platos más importantes y de las tradiciones que aún siguen vigentes en el país.