Colombia se ha consolidado como uno de los países más biodiversos del mundo, gracias a su ubicación geográfica, la variedad de relieves y la presencia de diferentes ecosistemas.

El rincón de Boyacá donde la mazorca asada, la carne y la naturaleza son el plan perfecto; destino ideal para el ecoturismo

Cuenta con condiciones climáticas favorables y una gran diversidad de ambientes, que pasan por selvas húmedas y bosques tropicales, sin dejar de lado páramos, desiertos, manglares y ecosistemas marinos.

Dentro de su amplia oferta resalta un destacado número de lagos, ríos, quebradas y otras fuentes hídricas, que en buena parte se relacionan con su geografía montañosa, pero también con sus ecosistemas de páramos, considerados grandes reguladores del recurso hídrico al almacenar y liberar agua de manera gradual.

Playa Blanca hace parte de los encantos del Lago de Tota. Foto: Getty Images

En medio de toda esa gama de fuentes de agua se encuentra el lago más grande de Colombia, ubicado a cuatro horas de Bogotá. Se trata de la Laguna de Tota, un destino imperdible para escaparse un fin de semana y disfrutar de sus encantos naturales.

Este lugar es ideal para la práctica de deportes náuticos. Sus aguas tranquilas y profundas permiten hacer windsurf, navegación a vela, kayak y esquí, con una temperatura baja que recomienda en uso de los trajes adecuados.

El municipio de Boyacá que tiene nombre de ciudad italiana y es considerado uno de los más bellos, ideal para el ecoturismo

De igual forma, quienes deseen pasar la noche en este lugar en un camping lo pueden hacer. Allí es posible llevar su propia carpa y armarla frente al agua en espacios destinados para este fin o quedarse en un glamping con unas condiciones más cómodas cerca de Playa Blanca.

Este lugar también es una buena opción para quienes disfrutan de la pesca deportiva, pues este es uno de los destinos interesantes para esta práctica en el departamento de Boyacá. Allí se puede obtener principalmente trucha arcoíris, además de otras especies.

Playa Blanca hace parte de los encantos del Lago de Tota. Foto: Getty Images

Avistamiento de aves

Asimismo, los alrededores de este enorme lago natural ofrecen una experiencia ideal para los amantes de la naturaleza y la observación de aves. Esta zona fue reconocida como un “Área importante para la conservación de las aves”, debido a la presencia de diversas especies acuáticas, tanto residentes como migratorias, que encuentran en este ecosistema un lugar de alimentación, refugio y reproducción.

A solo tres horas de Bogotá, el rincón de Boyacá donde puede recorrer siete pueblos en una sola visita

Por esta razón, el avistamiento de aves se ha convertido en una de las actividades más atractivas para los visitantes que llegan a este destino boyacense con el fin de hacer un plan diferente y pasar unos días de descanso en medio de la naturaleza.

Lo anterior sin dejar de lado uno de los principales atractivos que tiene esta majestuosa laguna. Se trata de Playa Blanca, un escenario natural que sorprende en medio del altiplano boyacense. Rodeada por bosques de pinos y colinas, esta playa natural ofrece un ambiente tranquilo que invita a caminar y contemplar el paisaje, según destaca el portal oficial de turismo Colombia Travel.