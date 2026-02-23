A solo 30 minutos de Bogotá: el santuario ecológico donde es posible explorar uno de los bosques de niebla más mágicos de Colombia

A pocas horas de Bogotá es posible encontrar un abanico de destinos que parecen sacados de un cuento de fantasía. La cercanía de estos sitios mágicos se ha convertido en una gran oportunidad para viajeros que buscan experiencias auténticas sin recorrer largas distancias.

Uno de esos lugares recomendados para explorar es el Parque Natural Chicaque, situado a solo media hora de la capital colombiana. Allí es posible practicar senderismo, hacer aviturismo o simplemente descansar en un entorno de gran belleza natural.

Sin embargo, uno de sus principales encantos es la oportunidad que ofrece de adentrarse en uno de los bosques de niebla más mágicos de Colombia, con senderos que atraviesan imponentes montañas cubiertas de neblina, miradores naturales con espectaculares vistas panorámicas y una biodiversidad en fauna y flora que siempre sorprende a sus visitantes.

Así puede planificar su visita al Parque Natural Chicaque

¿Cómo llegar?

De acuerdo con Google Maps, el viaje desde Bogotá inicia por la autopista sur, después de la salida del municipio de Soacha. El servicio de parqueadero es totalmente gratis.

Se puede llegar en carro, transporte público o utilizando el Expreso Chicaque. Según el sitio web del parque, los fines de semana este lugar ofrece servicio de transporte directo hasta el parqueadero del parque. Para hacer uso de este servicio se debe llegar al puente peatonal de la estación de Transmilenio de Terreros.

En este punto, exactamente en el edificio de Profamilia, están los vehículos de turismo con el aviso Chicaque y trabajadores debidamente uniformados con la chaqueta o chaleco del parque.

Horarios y qué hacer en el parque

El Parque Natural Chicaque se encuentra abierto todos los días del año, incluyendo fines de semana y días festivos, en los horarios de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. Para garantizar una mejor experiencia, se recomienda llegar temprano para alcanzar a recorrer todos los senderos del parque sin prisa.

En cuanto a las actividades que ofrece este destino, los visitantes encuentran una variada oferta de planes que combinan aventura y bienestar. Entre las experiencias más llamativas se destaca la posibilidad de volar sobre el bosque, suspendidos a una altura máxima de 100 metros y alcanzando velocidades de hasta 30 kilómetros por hora.

Esta actividad, conocida como tirolesa, permite recorrer el paisaje desde las alturas y vivir una dosis de adrenalina con todas las medidas de seguridad.

También se puede hacer arborismo, cabalgata, caminata nocturna, participar en talleres recreativos o disfrutar de otras atracciones diseñadas para toda la familia.

Para mayor información sobre tarifas y otros servicios puede visitar directamente la página web del parque o sus redes sociales.