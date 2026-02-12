La reserva natural de Cundinamarca, perfecta para una escapada de fin de semana relajante, a menos de 2 horas de Bogotá

Las aguas termales de Cundinamarca se consolidan como una de las alternativas más atractivas para quienes buscan descanso sin alejarse demasiado de Bogotá. A menos de dos horas por carretera, varios municipios ofrecen complejos termales rodeados de montañas, bosques altoandinos y paisajes rurales que invitan a desconectarse del bullicio de la ciudad.

Entre esas alternativas se destaca una reserva natural, perfecta para una escapada de fin de semana relajante, conocida como Aguas Calientes, en Guasca.

El trayecto desde Bogotá hasta este atractivo dura aproximadamente unos 40 minutos, cautivando a sus visitantes con su oferta de planes para parejas, grupos de amigos y familias.

Se encuentran situadas a aproximadamente 15 minutos del casco urbano del municipio de Guasca y, según información compartida en su página web y redes sociales, tienen una de las mejores aguas calientes naturales de Colombia.

Además, indica que sus aguas son 100% naturales sin olor y de un color ocre ferruginoso, con características mineromedicinales para que pasar unos días de total desconexión y relajación en un entono tranquilo.

Para visitar este lugar es importante tener en cuenta sus horarios:

Lunes a sábado: 9:00 a.m. – 7:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 a.m. – 9:00 p.m. Estos días se realizan tres turnos de 4 horas, los cuales se dividen de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.- 12:30 p.m. a 430 p.m. - 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

En cuanto al presupuesto que se requiere para vivir esta experiencia cerca a Bogotá, depende del tipo de pasaporte que se elija y el día, ya que las tarifas pueden cambiar si se trata de un festivo, domingo o jornada entre semana.

Adicionalmente, existe un pasaporte que, más allá de permitir el ingreso a las termales, incluye una visita a la Granja al revés que alberga el sitio, a cual abre de lunes a viernes: de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Sábados, domingos y festivos: de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

Ambas actividades prometen ofrecen a los viajeros un espacio de descanso y diversión, bien sea en compañía de la familia, pareja o amigos, ya que es un plan que se ajusta para todas las edades.

Por último, cabe mencionar que viajar a esta reserva de Aguas Calientes en Cundinamarca en carro es una excelente opción, ya que el sitio también dispone de parqueadero, aunque tiene un costo adicional que se debería incluir en el presupuesto para evitar contratiempos.

Actualmente, la tarifa por día es de de $8.000 para motos y $10.000 para carros, según indica el sitio web del atractivo.