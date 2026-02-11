Turismo

Así es el municipio 115 de Cundinamarca, un destino reconocido por su actividad agrícola y bellos paisajes

Se ubica a 50 kilómetros de Bogotá.

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 12:13 p. m.
Granada, Cundinamarca
Granada, Cundinamarca Foto: Facebook Jorge Emilio Rey-Gobernación de Cundinamarca

Cundinamarca es uno de los destinos turísticos más encantadores de Colombia. Ubicado en la región central del país, este departamento reúne gran variedad de atractivos, ideales para todo tipo de visitantes.

Uno de sus municipios es Granada, ubicado en la provincia del Sumapaz, a aproximadamente 50 kilómetros al suroeste de Bogotá, lo que representa alrededor de una hora y 30 minutos de viaje en automóvil.

Esta población es conocida por su clima templado y sus paisajes rurales, siendo un lugar ideal para el desarrollo agrícola y residencia, según señala la Gobernación de Cundinamarca.

Historia y economía

La Gobernación afirma que el territorio donde actualmente se ubica el municipio era habitado por los indígenas muiscas. Granada fue fundado oficialmente como poblado el 20 de abril de 1935.

También conocido como 'La puerta de Oro del Sumapaz’, el 10 de agosto de 1995 se constituyó como el municipio 115 del departamento tras ser segregado de Soacha, según señala la CAR Cundinamarca.

En materia económica, la principal actividad es la agricultura, destacándose el cultivo de café, caña de azúcar y frutales. “La ganadería y la producción de lácteos también son actividades económicas importantes. Además, el municipio cuenta con pequeñas industrias y comercios locales que contribuyen a la economía”, agrega la entidad.

Sitios de interés

Granada tiene una altitud de aproximadamente 1.700 metros sobre el nivel del mar. Está rodeado de montañas y “cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que enriquecen su paisaje natural”.

El pueblo antioqueño que debe su nombre a una especie de árbol de rápido crecimiento, símbolo de su progreso

Entre sus sitios de interés se encuentra la plaza principal. Está ubicada frente a la Casa de Gobierno y cuenta con espacios de recreación, zonas deportivas e instalaciones para eventos culturales.

De acuerdo con la Alcaldía del municipio, en este lugar se destaca la identidad del campesino granadino “en dos estatuas que representan a la mujer y el hombre, siendo uno de los epicentros de encuentro de la población y de los visitantes”.

Otro sitio relevante es la cascada de El Silencio, un espacio natural ideal para caminatas ecológicas. Se accede a través de veredas rurales y ofrece un entorno de selva húmeda y avistamiento de aves. La caminata no es difícil, pero requiere buen calzado. El entorno es muy tranquilo y poco intervenido.

En el Banco de Alimentos finalizó, la caravana realizada en honor a la Virgen del Carmen. Foto Jorge Orozco.
La festividades en honor a la Virgen del Carmen son destacadas. Foto de referencia. Archivo. Foto: Jorge Orozco

En materia cultural, las fiestas patronales de la Virgen del Carmen son un evento destacado.

“Cada 16 de julio los católicos le rinden tributo a Nuestra Señora del Carmen, patrona de los conductores, de los bomberos y reina de las Fuerzas Armadas de Colombia, realizando siempre una caravana que parte de las distintas veredas del municipio de Granada hasta llegar al parque principal”, agrega la Alcaldía.

Granada, Cundinamarca.

Noticias Destacadas