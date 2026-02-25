Cundinamarca es un destino perfecto para descubrir sus encantos naturales y culturales, muchos de ellos muy cerca de Bogotá. A pocos minutos de la capital es posible apreciar, por ejemplo, paisajes andinos cubiertos de neblina o visitar cálidos pueblos coloniales, lagunas sagradas y parques naturales ideales para el ecoturismo.

Además, este territorio enamora con su gastronomía tradicional y sus planes de aventura. Uno de esos lugares que vale la pena conocer está a un poco más de una hora de Bogotá.

El pueblo de Cundinamarca conocido como la capital fresera, un acogedor destino a una hora de Bogotá

Se trata de Chocontá, cuyo nombre colonial es Leal y Noble Villa Santiago de Chocontá, ubicado en la provincia de los Almeidas. Este pueblo es reconocido como la ‘ciudad satélite de Colombia’, debido a la presencia de antenas de comunicaciones que se encuentran ubicadas en su territorio, precisa información de la Alcaldía Municipal.

Represa del Sisga, uno de los atractivos de Chocontá. Foto: Captura de pantalla YouTube / Prensa Alcaldía de Chocontá

Es un destino de mucho interés, no solo por las antenas, sino porque es posible deleitarse con lindos paisajes, mientras se disfruta de un clima agradable y un ambiente tranquilo.

La riqueza natural de Chocontá, con sus montañas y valles, ofrece un entorno perfecto para el ecoturismo y las actividades recreativas al aire libre, ideales para los amantes de la naturaleza.

En su área se encuentra el Embalse del Sisga, una de las principales reservas ecológicas del municipio, donde es posible apreciar bellos paisajes y practicar actividades acuáticas como kayak, paddleboarding y pesca deportiva. Además, sus alrededores son un lugar popular para acampar o hacer un pícnic.

Aguas termales

En este municipio también es posible disfrutar de aguas termales. Allí se encuentra Termales Los Volcanes, que cuenta con cuatro piscinas de aguas cuyas temperaturas varían entre los 38 y 42 grados centígrados, lo que permite disfrutar de un baño relajante en un ambiente natural.

Termales Los Volcanes, Chocontá. Foto: Gobernación de Cundinamarca/API.

Así mismo, ofrece una cámara de vapor termal completamente natural, única en la región, según su página oficial. Este sitio está a solo hora y media de Bogotá, tomando la autopista norte y pasando por el Embalse del Sisga.

De igual forma, se encuentra el Cerro del Choque, un parque natural y ecológico para hacer senderismo y vivir experiencias tranquilas en medio de la naturaleza. Según la Alcaldía, los viajeros también encuentran rutas turísticas como las piedras de Guanguita y los monolitos de Hatofiero.

En Chocontá también se encuentra la Hacienda Hato Grande, declarada Monumento Nacional en 1975. Este emblemático lugar es reconocido por haber alojado a Simón Bolívar durante su paso por la región. Este es un lugar que ofrece recorridos guiados en los que se puede admirar su arquitectura colonial y comprender su relevancia dentro de la historia nacional.

Panorámica de Chocontá en Cundinamarca Foto: Captura de pantalla YouTube / Prensa Alcaldía de Chocontá

En el casco urbano

El casco urbano también tiene sus propios encantos. Por ejemplo, es posible visitar el Templo Doctrinero de San Miguel Arcángel, una destacada muestra de la arquitectura colonial. En su interior se conserva una valiosa colección de arte religioso de la época, lo que les permite a los visitantes apreciar el legado espiritual y artístico del periodo colonial.

Dentro de los atractivos de este pueblo cundinamarqués está su gastronomía. A este pueblo se le conoce también como la capital fresera, por lo que quien llega hasta este destino no puede irse sin probar las fresas con crema y otros postres basados en este producto.